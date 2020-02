La Seu de la Justícia, operativa a principis d'estiu

El president del Consell Superior de la Justícia, Enric Casadevall, ha confirmat aquest dijous que la nova Seu de la Justícia estarà operativa, amb tota probabilitat, entre els mesos de juny i juliol. Segons ha detallat, l'obra finalitzarà totalment a finals d'aquest mes i, a partir d'aquí, s'obriran els corresponents "plecs pel mobiliari". Un cop fet això, que està previst que sigui per al mes d'abril, serà el moment "de traslladar tot l'arxiu i la part d'informàtica", un procediment que compta amb un elevat volum d'informació i que es donarà per finalitzat a principis d'estiu. Casadevall ha manifestat que el trasllat de tota la informació es farà de manera gradual, ja que "hem buscat un sistema perquè puguem treballar als dos llocs a la vegada –Batllia i Seu de la Justícia– i no ens hagin de tallar la part informàtica".

La nova Seu de la Justícia té una superfície total de 15.458 metres quadrats. La planta baixa es destinarà principalment al vestíbul, recepció i registre, àrea de notificacions, Batllia de guàrdia i una sala polivalent. A la primera planta hi haurà una gran sala d'espera que donarà accés a les quatre sales de cúries i a les dues sales de vistes, a més dels espais reservats per als advocats i per als procuradors, així com l'àrea de treball dels nuncis. A les plantes superiors s'hi trobaran el Consell Superior de la Justícia, les dependències de la Batllia, de la Fiscalia, el Tribunal de Corts i el Tribunal Superior de Justícia. Les obres, que han comptat amb un temps de finalització de 30 mesos, han tingut un cost que frega els 18,7 milions d'euros.