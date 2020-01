Laika denuncia "un dels casos més greus" d'agressió a un animal

L'Associació Protectora dels Animals de Companyia d'Andorra (Laika) ha denunciat a l' ARA Andorra el que seria "un dels casos d'agressió animal més extrems del Principat". Els fets van tenir lloc quan fa uns dies una dona es va presentar a la seu de l'associació amb un cadell de gat de color negre que presentava una ferida al cap, la qual deixava al descobert part del crani de l'animal. Un cop a la clínica veterinària, els professionals van arribar a la conclusió que la ferida s'havia dut a terme amb un objecte metàl·lic posant com a exemple "una pala".

Tot i la gravetat de les ferides del felí, aquest ha pogut salvar la vida gràcies una "delicada operació" que des del centre veterinari es va dur a terme. Posteriorment, el gat va requerir d'un postoperatori a Girona, on es troba actualment tot i que la seva vida ja no corre perill. Josep Mas, president de Laika, recalca que aquesta agressió "ha suposat una despesa molt important per a l'associació", afegint que "amb els ingressos que rebem per part del voluntariat, no cobrim ni el 60% dels costos de tots els casos que ens arriben".

Mas lamenta que a Andorra "cal molta més sensibilització vers als animals de companyia". En aquest sentit, demana al Govern i a la Batllia que sancionin "amb multes exemplars" a totes aquelles persones que participin en un episodi de maltractament animal. Tanmateix, sol·licita penes de presó, "als maltractadors" que protagonitzin casos tan greus com els que ha denunciat en aquest cas.