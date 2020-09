Lladregots d’hortalisses

Tenir cura d’un hort és una afició productiva, saludable i gratificant. De fet, hi ha iniciatives, com el projecte dels horts socials, impulsat per la fundació Julià Reig, que promouen l’activitat física i la salut entre la gent gran a través del conreu d’horts.

Hi ha qui no valora l’esforç de les persones que tots els dies tenen cura del seu hort en petites feixes o parcel·les repartides per tot el país. Hortolans aficionats que no fan cap negoci i que l’únic benefici que en trauen, salut a banda, és la satisfacció de collir un grapat d’hortalisses per menjar i compartir amb la família.

En ocasions, la dimensió humana, cívica i ecològica que comporta conrear un hort es veu alterada per brètols que malmeten algunes plantes i furtadors que s’enduen verdures i fruits. El Joan, jubilat, explica que aquest estiu pel camí del Rec, a Andorra la Vella, “hi ha hagut molta gent, més que altres anys. La majoria són respectuosos, però sempre et trobes algú que llença algun objecte a l’hort o que mira d’endur-se alguna cosa”, lamenta. En alguns casos els hortolans demanen explícitament a través de cartells que no els robin, com en una petita parcel·la situada al camí ral prop de l’església de Sant Antoni. “Fa molta ràbia que arribis i et trobis que s’han endut allò que has estat cuidant durant setmanes”, explica el Joan, qui comparteix que molts hortolans optin per posar carenats a l’entrada o cartells dissuasius.