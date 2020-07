Lleida aclapara la meitat dels nous contagis de la darrera setmana a Catalunya

Catalunya ha registrat un augment de positius per coronavirus en el còmput global, segons les dades del departament de Salut de la Generalitat. Així, aquest dimecres se n'han notificat 223 i la xifra puja respecte a la de dimarts: si es van notificar 146 casos nous, se n'han registrat 223 (77 més). Això sí: d'aquests, tan sols 15 positius són de l'últim dia. En total ja són 71.799 les persones que s'han contagiat de covid-19 a Catalunya des que va començar la pandèmia. L'augment de casos podria estar relacionat amb els brots confirmats a Lleida. Aquest dimecres, segons les dades de Salut, s'han afegit 71 positius nous a la regió sanitària de Lleida, si bé no tots corresponen a les últimes 24 hores.





Si mirem l'última setmana (del 24 al 30 de juny), amb les dades que ha facilitat avui el departament de Salut, Catalunya suma 529 positius nous. I d'aquests, 254 corresponen a la regió sanitària de Lleida. És a dir, dels casos nous que s'han registrat fins ara a Catalunya els últims set dies, el 48% s'han notificat a Lleida.

Pel que fa al nombre de morts per coronavirus,han augmentat aquest dimecres en 20 i la xifra arriba a 12.576 defuncions registrades per les funeràries des de l'inici de la pandèmia amb covid-19 o com a sospitoses. D’aquestes defuncions, 6.859 han mort en un centre hospitalari o sociosanitari, 4.098 en una residència i 795 al domicili. Els casos restants són casos no classificables per falta d’informació.

Com passa des de fa uns dies, però, les dades d'aquesta actualització no corresponen només a les notificacions de persones mortes en les últimes 24 hores, sinó que també hi ha comptabilitzats casos dels últims dies que no s'havien inclòs al recompte fins ara. Segons Salut, en les últimes 24 hores tan sols s'ha registrat una defunció per coronavirus.