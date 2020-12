Mai més un ambient fred al Poliesportiu

El Govern ha aprovat aquesta setmana l'adjudicació dels treballs per millorar l'actual sistema de climatització i l'eficiència energètica del pavelló Poliesportiu d'Andorra a l'empresa Agefred Serveis per un import de 294.123,13 euros. Les obres tenen per objectiu donar garanties suficients de temperatura i fer un estalvi d'energia. El projecte de climatització i millora energètica inclou l'aïllament de les canonades, la col·locació d'aerotermos de baix consum, d'estratificadors i d'un sistema de calefacció per infraroig, que assegurarà poder assolir les temperatures de confort tant a la pista com a les grades. Aquests treballs responen al que estipula el reglament Eurocup i ACB de poder gaudir d'una temperatura de mínim a la pista i el termini d'execució de les obres és de 2 mesos.

A més, també han aprovat l'adjudicació dels treballs de construcció d'una nova sala de control a l'Estadi Nacional a l'empresa Construccions Modernes per un import de 69.941,26 €. Aquestes obres donen resposta a una demanda de la UEFA a la Federació Andorrana de Futbol de dotar d'aquestes instal·lacions a aquesta infraestructura esportiva. D'aquesta manera es construirà un tancament exterior, que es dividirà en tres espais: la mencionada sala de control, una sala de reunions i un despatx. Es preveu que aquestes noves instal·lacions se situïn a sobre dels actuals vestidors de rugbi, on actualment hi ha situades les antenes de Ràdio i Televisió d'Andorra. El termini d'execució previst pels treballs és de dos mesos.