Mantenir un horari i un espai adequat, claus de l'èxit del teletrebrall

En els darrers anys sempre s'ha parlat del teletreball com una alternativa i com una eina per afavorir la conciliació i la corresponsabilitat. La crisi sanitària de la Covid-19, que manté a gran part de la població en confinament, ha obligat que la majoria de sectors, en la mesura del possible, hagin d'utilitzar el teletrebrall per tirar endavant els seus negocis. En aquest sentit, Arnau López, vocal de la junta del Col·legi de Psicòlegs d'Andorra, considera que hem d'aprendre d'aquesta situació i agafar-ho com una oportunitat. "Per poder-ho dur a terme, resulta útil seguir algunes recomanacions, com establir un horari o tenir un espai adequat per la realització de les tasques".

López creu que tenir un espai de treball còmode s'ha de basar, principalment, en una bona cadira. També recomana que l'espai escollit per treballar sigui ben diferenciat d'un espai d'oci. "És recomanable que no sigui al mateix dormitori, però si ha de ser així, s'ha d'intentar endreçar la taula un cop acabada la jornada laboral, ha declarat el psicòleg. Un dels altres aspectes claus perquè el teletreball funcioni és mantenir contacte amb els companys de feina i fer "una reunió setmanal o fins i tot diària d'una mitja hora", ha explicat López, qui ha declarat que són bons moments per explicar com ens trobem i per enfortir llaços d'equip. També ha insistit en el fet de conèixer la casuística de cada un i distribuir la feina en funció de la disponibilitat, "sense sobrepassar la dedicació màxima en la mesura del possible".

D'altra banda, López ha remarcat que a excepció d'alguna emergència, s'han d'evitar fer tasques fora de l'horari establert. Per tant, recomana que un cop acabada la jornada s'ha de desconnectar de la feina com per exemple no mirant el correu i silenciant el telèfon. En aquest aspecte, des del Col·legi de Psicòlegs declaren que hi ha eines gratuïtes que compten les hores i que permetran "prendre consciència de la dedicació diària a la feina". A més, per desconnectar del dia a dia es poden "fer estiraments o alguna activitat física", ha afegit López, qui ha indicat que és molt important connectar amb un mateix i el seu cos "mobilitzant-lo després de moltes hores en una cadira".

Un dels altres punts que genera controvèrsies del teletreball és la capacitat de concentració. López ha matisat que parar i desconnectar és essencial per no acabar fent una feina forçada. "Hi ha tècniques que poden ajudar, com per exemple posar-se taps a les orelles, meditar, escoltar música relaxant o respirar profundament". També és important estar en un espai lliure de distraccions. Finalment, el psicòleg ha comentat que és molt probable barrejar la vida laboral i personal durant el confinament. Per aquest motiu, recomana establir horaris amb les persones amb qui convius i desenvolupar alguna activitat conjunta en acabar la feina, com pot ser cuinar, jugar, o fins i tot, mantenir una conversa relaxada.