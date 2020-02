Marsol manté l'aposta per Llovera

Després de gairebé dues setmanes des que ha tornat de terres de l' Aràbia Saudita, Albert Llovera ha fet aquest dijous una conferència en el Centre de congressos d'Andorra la Vella sota el títol 'Albert Llovera, esperit de superació'. Abans de l'inici de la xerrada, la cònsol major d'Andorra la Vella, Conxita Marsol, ha anunciat que continuarà donant suport a l'esportista si el 2021 vol tornar a anar al Dakar.

La sala on s'ha portat a terme la conferència ha presentat una bona assistència de públic. Més de tres quartes parts estava plena de gent que mostrava interès per les vivències de Llovera. Entre el públic, la síndica general, Roser Suñé; els ministres d'Ordenament Territorial, Jordi Torres, i la de Cultura i Esports, Sílvia Riva, així com el secretari d'estat d'Esports, Justo Ruiz.

El pilot d' Iveco ha explicat com ha encarat l'anomenada "prova més dura de raids del món" i com, amb un equip de quaranta persones, ha pogut "córrer molt". Superació i motivació no li han faltat a l'andorrà que, segons ell mateix, "ja ha començat a negociar pel Dakar 2021".

Albert Llovera ha reconegut que "hem començat a negociar i vull esperar la decisió per decantar-me o no per competir en el mundial de ral·licròs". Llovera ha afegit que "depèn de com vagi em decidiré a competir en el mundial de ral·licròs o no, tot i que jo m'estimaria més poder competir més amb el camió i sumar quilòmetres".