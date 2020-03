Menys contaminació durant la crisi sanitària

L'establiment de les mesures excepcionals en relació a la crisi sanitària provocada pel coronavirus ha fet que l'activitat econòmica i la mobilitat dels ciutadans s'hagi reduït dràsticament, un fet que ha tingut una conseqüència positiva: la reducció de la contaminació, tant de l'aire com l'acústica. D'aquesta manera, segons les dades facilitades pel ministeri de Medi Ambient, Agricultura i Sostenibilitat, s'està registrant una reducció dels nivells de contaminació atmosfèrica d’un 85% respecte als valors que es donaven prèviament a l'entrada en vigor de les restriccions decretades pel Govern.

Segons les dades corresponents a l’estació fixa d’Escaldes-Engordany, que són representatives de la vall central, Andorra ha passat de tenir uns valors de prop de 35 micrograms per metre cúbic d’òxids de nitrogen, NO2, a 5 micrograms per metre cúbic, el que suposa "una situació de mínims històrics", tal com assenyalen des de Medi Ambient. Cal tenir en compte, en aquest sentit, que el NO2 és un dels principals indicadors de la contaminació urbana i particularment de la contaminació causada pel trànsit dels vehicles.

Així, cal destacar que des del dissabte 21 de març, els valors mesurats s’han estabilitzat al voltant del 5 micrograms/m3. Aquest fet denota "una gran davallada de contaminació i un índex de qualitat de l’aire excel·lent", remarquen.

El valor guia que fixa l’Organització Mundial de la Salut ( OMS) és de 40 micrograms sobre la mitjana anual, a Andorra la mitjana anual del 2019 va ser de 31 micrograms/m3.

Menys pressió acústica

L’estat d’emergència sanitària pel coronavirus també ha comportat que disminueixin els valors de contaminació acústica, de tal manera que si a principis de mes hi havia una pressió acústica diària al carrer Prat de la Creu d’uns 69 decibels, amb les primeres mesures de contenció del dia 13 de març, el valor s’ha reduït fins a 66 decibels.

Des de Medi Ambient remarquen que el soroll es mesura amb una magnitud, els decibels, que no és lineal, tal com poden ser els quilos, els metres o els segons i, per tant, no s’ha d’interpretar de la mateixa manera. Així, especifiquen que una diferència de tres decibels, significa que la pressió acústica s’ha dividit per dos.

Així, exemplifiquen que els 66 dB registrats al carrer Prat de la Creu com a valor mig diari en situació de confinament, equivaldrien als valors nocturns en funcionament normal de l’activitat del país.