Més de 3.000 alumnes ja han tornat a les aules

Més de 3.000 alumnes ha passat per les aules en aquesta primera setmana de represa del curs escolar. La ministra d'Educació i Ensenyament Superior, Ester Vilarrubla, ha indicat que els protocols i les mesures que van establir per aquesta tornada a les aules han funcionat correctament, i que en funció de les escoles i de la seva capacitat, els percentatges d'alumnes que han tornat a l'escola ha variat des d'un 20% en alguns centres, a un 80-90% en d'altres com és el cas del Pas de la Casa. Entre aquest total d'alumnes, també hi ha inclosos els que han anat al servei d'acollida. "Hem rebut 1.248 demandes per aquest servei i s'ha pogut donar resposta a tothom", ha comentat la ministra. Segons ha indicat, aquest servei l'organitza cada escola i està format per col·laboradors educatius, mestres i educadors. També ha manifestat que igual que ha passat durant aquests primers dies, en què el nombre d'alumnes ha anat augmentat dia a dia, també es preveu que s'incrementi el nombre de cara la setmana vinent.

Sobre aquesta tornada, Vilarrubla ha manifestat que per exemple els alumnes de 1r cicle i sisè de l'escola andorrana han pogut assistir cada dia a l' escola i pel que fa als de segona ensenyança, com a mínim, tots hi han pogut anar un dia. En aquest sentit, que de cara la setmana vinent es preveuen que més nens i nenes es reincorporin, ha indicat que dins el sistema francès, els alumnes de sixième també tornaran a les classes. "La voluntat que s'augmentin els alumnes hi és i estem preparats, però la periodicitat en què aquests hi aniran dependrà de cada centre", ha declarat la titular d'Educació, qui ha explicat que, per exemple, la setmana vinent al Pas de la Casa ja hi podran anar tots els alumnes. Tot i així, ha recordat que les mesures seguiran sent les mateixes i que un cop passin els primers quinze dies des de la represa, es tornaran a reunir amb el ministeri de Salut per "veure si podem flexibilitzar més els protocols i ampliar el màxim".

De cara al curs 2020-2021 i la seva represa al setembre, Vilarrubla ha declarat que el calendari es manté igual però que estan treballant en tres possibles escenaris i, per tant, abans de mitjans de juliol, hauran d'estar preparats per qualsevol dels tres. "La incertesa fa que fins que no hi arribem, no sabrem en quina situació ens trobem i com es reiniciarà el curs". Un d'aquests escenaris que es preveuen és una represa amb la màxima normalitat, amb canvis en alguns àmbits i augmentant la competència digital. D'altra banda, també s'està preparat en cas que es torni a estar confinats. "Hem de veure què podem fer millor d'aquest període que hem passat i passarem enquestes tant a les famílies com als docents", ha declarat la ministra, qui ha insistit en el fet que es faran formacions als docents i a les famílies per potenciar la part didàctica i tecnològica. L'últim escenari que es plantegen és una situació similar a l'actual, amb consignes sanitàries que limiten els contactes. Si aquest fos el cas, l'objectiu al setembre seria que tots els alumnes poguessin anar cada dia a les aules, ha indicat Vilarrubla. Per tant, ha afegit que estan treballant en la recerca de més espais, en com organitzar els recursos humans i també en com reformular el currículum de les assignatures.

Per tal de poder ajudar i donar un reforç a aquells alumnes de primera ensenyança que ho necessitin es farà un voluntariat docent durant el juliol de 9 a 11 hores per a tots els sistemes educatius. Per aquest motiu, des d'aquest divendres hi ha disponible un formulari pels docents que vulguin participar en aquest voluntariat. "Tothom qui tingui una formació amb educació, estigui actiu o no, hi pot participar". En la mateixa línia, el dia 15 de juny també s'obrirà un formulari per a les famílies que vulguin i creguin que el seu fill necessita unes classes de suport. "En funció dels voluntaris que hi hagi, s'obrirà aquest servei a més o menys parròquies". En la línia amb les mancances que poden haver tingut els alumnes en aquest període de confinament, des d'Educació asseguren que el moment per avaluar-les serà al setembre i no ara.

D'altra banda, el retorn a les aules, també implicava un retorn dels menjadors escolars. En aquest apartat, la ministra ha indicat que tant a l'escola andorrana i l'escola francesa de Canillo la part de la cuina ha estat encarregada, per les associacions de mares i pares o els gestors, a una empresa externa. A més, els menús compten amb la col·laboració de Ramaders d'Andorra per així "donar carn de qualitat als alumnes sense augmentar el cost del servei de menjador".

Reorganització del ministeri

Amb les dues renúncies al càrrec per part del director del departament de Sistemes Educatius i Serveis Escolars, Marc Jover, i de la directora del departament d'Ensenyament Superior, Recerca i Ajuts a l'Estudi, Meritxell Gallo, Vilarrubla ha anunciat alguns canvis dins el ministeri. Primer de tot, ha volgut recalcar que aquestes renúncies ja estaven pactades, ja que va ser la pròpia ministra que els va demanar que seguissin un any més. "Ho hem anunciat ara perquè ja estem treballant amb el curs vinent i vam creure important que s'incorporés Josep Areny com a nou director departament de Sistemes Educatius i Serveis Escolars".

Sobre la reestructuració, Vilarrubla ha indicat que hi estan acabant de treballar perquè passaran de cinc a quatre directors, però ha volgut deixar clar que quedarà bastant similar al d'ara. Tot i així, sí que ha avançat que l'àrea de beques i ajuts passarà a formar part del ministeri d'Afers Socials perquè "els requisits són purament econòmics i no acadèmics". Quant a les altres tasques que fins ara assumia Gallo, la ministra ha declarat que es repartiran entre els altres departaments. Finalment sobre possibles retallades en educació, Vilarrubla ha estat clara, hi ha indicat que en cap moment s'ha pensat retallar-ne els recursos perquè és un pilar de la societat.