Més de 26.000 euros per als refugiats sirians

La campanya anual 'Infants en el Punt de Mira', que va llençar el mes de maig Unicef-Comitè d'Andorra, ha recaptat més de 26.000 euros que es destinaran als refugiats pel conflicte de Síria. La campanya pretenia posar l'accent en la urgència de protegir els nens i les nenes de països en conflicte, tal com explica l'ONG en un comunicat.

Aquest fons s'ha aconseguit gràcies als SMS amb la paraula Unicef, i a altres accions i col·laboracions com: setmanes temàtiques o cessió d'espais publicitaris; l'acte 'Música, Art i Solidaritat' que va tenir lloc al museu Carmen Thyssen Andorra; la primera jornada 'Per llepar-se els dits! Vine, cuina, berena i juga'; el concert del DJ andorrà Joan Mesallés a la sala Prat del Roure; el concurs 'Salvar un infant en el punt de mira val molt'; i l'exposició de l'illa Carlemany durant el mes de novembre. A banda dels donatius de particulars.

Des d' Unicef, recorden que ja fa més de vuit anys que va esclatar el conflicte a Síria i que aquesta crisi és actualment la que més desplaçats ha causat amb 5,6 milions de refugiats, inclosos 2,5 milions d'infants que principalment viuen a Turquia, el Líban, Jordània, Iraq i Egipte. A més, remarquen el fet que el nombre de països amb conflictes violents és el més alt els últims 30 anys i que un de cada quatre infants viu en alguns d'aquests territoris. L'ONG proporciona serveis bàsics a aquests infants més vulnerables en camps de refugiats i comunitats d'acollida. A Jordània, dona suport psicosocial i educatiu, a Egipte treballa per la protecció infantil, a Iraq col·labora per mantenir els serveis d'aigua, al Líban reforça els programes d'atenció als adolescents i a Turquia ajuda al sector públic i privat per identificar i abordar millor els casos de treball infantil.