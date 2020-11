Més de 6.000 famílies a la recerca dels tamarros

Més de 6.000 infants amb les seves respectives famílies han recorregut al llarg dels darrers sis mesos totes les parròquies a la cerca dels tamarros. Les oficines de turisme han distribuït gairebé 12.000 llibrets repartits en diferents idiomes, i han estat més de 6.000 els obsequis lliurats als infants que han presentat el seu passaport degudament segellat per cada tamarro, tal com informen des d' Andorra Turisme.

Aquesta iniciativa sorgida en el marc del programa Infoturisme, que compta amb la col·laboració i la coordinació d’Andorra Turisme i els set comuns, ha tingut "un important èxit", assenyalen els organitzadors, destacant que fins i tot s’han hagut de reeditar fulletons en dues ocasions. A més, es valora que la proposta ha permès incentivar durant tot l’estiu les visites a diferents indrets, alguns d’ells allunyats de les rutes naturals tradicionalment més visitades.

Aquest interès també s’ha traslladat a les xarxes socials i a la pàgina web www.visitandorra.com. En aquest sentit, s'han registrat més de 12.000 visites i més de 16.000 pàgines visitades. En tractar-se d’una activitat operativa al llarg de tot l’any des d'Andorra Turisme esperen que el nombre de passaports lliurats a les oficines vagi creixent també en els propers mesos i que les famílies que visitin Andorra aquest hivern s’animin a buscar els diferents tamarros amagats per tot el país.

"'Troba el Tamarro' ha esdevingut l’excusa perfecta perquè els més petits s’hagin familiaritzat amb una tradició històrica andorrana com ha estat el joc de recerca d’aquest animal imaginari, amagat a les nostres muntanyes", manifesten des d'Andorra Turisme. És més, valoren que aquestes xifres "avalen la bona acollida entre el públic familiar, tant dels andorrans i residents com per part dels turistes, de la iniciativa 'Troba el Tamarro' que es va presentar el mes de juny passat".

Arran de la bona acollida, ara s'estudien novetats a introduir de cara a l’any vinent com la producció d’elements de marxandatge. Així mateix s’estan treballant noves fórmules de promoció d'aquest producte amb l’objectiu de mantenir l’interès i alhora complementar-ho amb nous al·licients. En aquest sentit, s'ha editat un vídeo per donar a conèixer aquesta proposta a l'exterior a través de diferents canals en línia.

Des d'Andorra Turisme recorden que l'objectiu de la proposta és atraure turistes quan la situació de la pandèmia ho permeti i així, d'un costat, contribuir a la diversificació turística tot oferint noves propostes per al públic familiar i de l'altra, i incentivar les pernoctacions dels turistes i la despesa realitzada al país.