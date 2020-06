Més de 50.000 hores de feina dels voluntaris de la Creu Roja

1.934 voluntaris gestionats, més de 50.000 hores de voluntariat, 4.232 àpats repartits. Aquestes són només algunes de les xifres que ha registrat la Creu Roja Andorrana en els tres mesos justos des que es va decretar l'inici de l'emergència sanitària i que mostren, tal com posa en relleu el director de l'ONG, Jordi Fernández, la magnitud de la feina que han fet. Per exemplificar el que ha suposat la situació generada per la Covid-19, Fernández destaca que mai s'havien gestionat al país tants voluntaris. "Estem orgullosos de la resposta que hem tingut de tota la societat", destaca a mode de balanç d'aquests tres mesos.

Així, creu que en general al país s'ha fet "molt bona feina" per fer front al coronavirus i destaca la "solidaritat" de la gent que s'ha vist reflectida en què la Creu Roja hagi rebut ajuda de 53 entitats que els han fet donacions en espècies i de 23 entitats i persones que han donat diners. A banda, òbviament, destaca la mobilització dels voluntaris.

Fernández detalla que els 'stop labs' ha estat l'acció "més rellevant" quant a la magnitud de feina que s'hi ha dedicat, però també subratlla el suport que els voluntaris han donat a les persones dels centres sociosanitaris que han estat traslladades als hotels Cèntric i Fènix. En aquest sentit, concreta que només a l'establiment escaldenc hi han treballat durant 78 dies 84 voluntaris que han suposat el 90% de la plantilla i fa èmfasi en la feina que hi han dut a terme.

Pel director de l'ONG, més enllà de les tasques purament sanitàries, també ha estat molt important la feina de vessant social que han dut a terme i, en aquest sentit, enumera els 4.232 àpats que han repartit entre les persones que ho han necessitat, i entre les quals padrins i també persones que estaven malaltes i no podien cuinar. En total, la Creu Roja ha gestionat 2.613 quilograms de menjar del qual no han hagut "de comprar res" ja que tot ha estat fruit de donacions.

Altres xifres que també destaca Fernández és que s'han fet 3.110 trucades preventives; 1.484 assistències telefòniques o 902 assistències a domicili, per dur-hi, entre d'altres, menjar o aliments.

Feina de futur

I ja de cara al futur més immediat la feina de l'ONG no s'atura i ja tenen en ment una acció de col·lecta d' aliments i articles de primera necessitat que es farà en col·laboració amb els comuns i amb els centres comercials. La voluntat és que amb aquesta acció s'obtingui menjar i productes de primera necessitat que puguin ser lliurats a les persones que més ho necessiten, ja que Fernández assenyala que la crisi ha tingut "un cost econòmic i social i hi ha gent que necessita que se li doni un cop de mà". Aquesta acció pretén ser una iniciativa complementària al Banc d'Aliments que duu a terme Càritas. En aquest sentit, des de l'ONG volen deixar clar que aquesta iniciativa "reforça" el que ja es fa i vol donar resposta a les necessitats que s'han detectat. "Intueixo que la resposta serà molt bona, no en tinc dubtes, perquè la societat ha demostrat molta sensibilitat i solidaritat i això no pararà mentre faci falta", valora.