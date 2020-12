Més de la meitat dels atesos a la botiga de la Creu Roja són temporers

En les darreres setmanes el “degoteig” de temporers que demanen ajuda a la Creu Roja ha estat una constant, tant que de les 307 persones que l’ONG atén a través de la botiga solidària 202 són temporeres. Així ho explica el director general de la Creu Roja Andorrana, Jordi Fernández, que destaca que molts “han anat allargant” per veure si podien trobar feina i no haver de demanar ajuda però finalment han vist com els era impossible i han hagut d'acabar sol·licitant ajut. El ministeri d’Afers Socials, Habitatge i Joventut, Creu Roja i Càritas tenen un protocol conjunt, de tal manera que es pugui ajudar aquests temporers “sense duplicar esforços”.

La Creu Roja Andorrana atenia divendres de la setmana passada 159 famílies que representen 307 persones a través de la botiga solidària, tal com s’ha esmentat. La xifra ha anat en augment des que l’ONG va apostar per crear aquest servei, a mitjans any. L’ajuda que es dona a través d’aquesta botiga, tal com destaca Fernández, "és molt àmplia” ja que no només es reparteixen aliments sinó que també hi ha productes d’higiene personal, d’higiene de la llar i fins i tot material escolar que es va oferir a les famílies a l’inici del curs escolar. “Cal tenir en compte que la gent necessita cobrir diferents necessitats i no només l’alimentació”, explica Fernández, apel·lant a la “dignitat” que poden cobrir amb el que se’ls ofereix en aquesta botiga.

El director general de la Creu Roja Andorrana destaca el fet que molts d’aquests temporers que demanen ajuda a l’ONG s’han ofert a donar un cop de mà i estan mirant si es podria incorporar algun d’ells com a voluntari, de tal manera que puguin aportar el seu gra de sorra i això també els ajudi a omplir el temps. Cal tenir en compte, però, que algunes d’aquestes persones ja podrien començar a treballar el dia 2 de gener a les estacions i els serveis vinculats si finalment les pistes poden obrir portes.

El director de la Creu Roja Andorrana destaca que intenten cobrir totes les necessitats d’aquestes persones temporeres tenint en compte la complementarietat amb la feina que fa també Càritas i el ministeri. Així, per exemple, Fernández recorda que en cas de necessitat de roba hi ha l’ajuda de Càritas que compta amb el Rober. “On no els podem ajudar és en el tema de l’habitatge”, lamenta, i afegeix que moltes d’aquestes persones estan sent acollides per amics o per les empreses que els havien contractat.