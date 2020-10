Més pacificacions de carrers a Andorra la Vella

El comú d’Andorra la Vella continua endavant amb la política de pacificació de diferents punts de la parròquia. En aquest sentit, aquest dimecres surt publicat al Butlletí Oficial del Principat d’Andorra (BOPA) una adjudicació i un concurs amb aquesta finalitat. Així, s’adjudiquen les obres del carrer Sant Esteve i es convoquen les del de Callaueta.

Els treballs per pacificar el carrer Sant Esteve tindran un cost de 36.889 euros i duraran dos mesos, tal com consta en l’adjudicació publicada al BOPA. Tal com es va explicar des de la corporació comunal quan es va convocar el concurs, la voluntat és eliminar la zona d’estacionament que hi ha en aquest carrer i eixamplar les voreres. Així, s’eliminaran una desena de places d’aparcament i les voravies passaran del metre i mig actual als tres metres i mig.

D’altra banda, pel que fa al carrer Callaueta, també a la zona de Riberaygua com l’anterior, s’aprofitaran els treballs d’embelliment per pacificar la zona, fent que els vianants guanyin espai als vehicles. Les empreses que vulguin participar en aquestes obres tindran fins l’11 de novembre per fer les seves ofertes.

A l’últim, el comú també ha convocat un concurs per dur a terme els treballs d’embelliment dels carrers de les Lloses i la Grandalla, una convocatòria que va quedar deserta i que ara es torna a fer. En aquest cas, també, les constructores tindran fins l’11 de novembre per fer arribar les seves propostes a la corporació comunal.