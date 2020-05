Més de 8.500 persones responen l'enquesta sobre les preocupacions lligades a la Covid-19

La secretaria d’Estat d’Igualtat i Participació Ciutadana conjuntament amb la Fundació Actua Tech ha posat en marxa una enquesta ciutadana, tal com ja va avançar el dijous el Govern, que permetrà disposar de dades sobre la situació, el comportament i les preocupacions de les persones durant la present crisi causada per l’emergència sanitària per la Covid-19 i establir comparacions a nivell internacional. La mostra, tal com remarquen des de l'executiu, ha de servir per marcar les accions futures. En només 24 hores ja han estat 8.559 les persones que ja han respost a les preguntes, tal com ha confirmat el cap de Govern, Xavier Espot.

El sondeig es duu a terme amb la col·laboració del Centre de Recerca i Estudis Sociològics de l’Institut d’Estudis Andorrans (CRES). Es podran respondre les preguntes fins al 31 de maig.