Més del 90% de la població d'Ordino se sotmet al test d'anticossos

Més del 90% de la població inscrita a la parròquia d' Ordino ha passat per l''stop lab' habilitat a l'aparcament de Prat de Call per fer-se el test d'anticossos. El cribratge massiu ha de servir per saber el grau d'immunitat al coronavirus que presenta la població andorrana i aïllar al màxim les persones que estiguin contagiades, amb l'objectiu de poder desconfinar els ciutadans que ja hagin superat la malaltia o no s'hagin contagiat. En total, 4.333 persones es realitzaran el test d'anticossos a Ordino (fins les 11 del matí d'aquest diumenge se l'havien fet 3.963) dels 5.000 residents que té registrats el comú. "Ens han faltat unes 700 persones, que creiem que no estan a Andorra actualment, o són gent gran o persones que han d'estar confinades i a les quals se'ls hi farà la prova a casa. I és clar, també n'hi ha alguns que no han volgut fer-se el test", detalla Samuel Duró, conseller de Serveis Públics i Circulació d'Ordino.

Des del comú, qualifiquen l'alta participació de " molt positiva" i destaquen la manca d'incidències en aquesta primera tanda de tests. "La població ha respòs bé a la iniciativa i els voluntaris s'han mantingut en tot moment molt participatius. Haurem d'esperar els resultats dels dos tests per poder treure conclusions més fiables, i ara demanem a la població prudència, paciència i deixar fer als experts", ha demanat la cònsol menor d'Ordino, Eva Choy. La responsable de la casa comunal també ha expressat la seva satisfacció per la resposta tan ràpida que va tenir el Govern i tots els comuns, "podem estar molt orgullosos de la reacció dels ciutadans, que sense necessitat de declarar l'estat d'alarma es van confinar i seguir totes les indicacions. Personalment, em sento molt orgullosa dels ordinencs i dels andorrans.

Pel que fa al funcionament de l''stop lab',"la gent quan arriba aquí fa moltes preguntes i els hi responem totes les que podem. No els hem vist gaire preocupats sinó més aviat curiosos de saber el resultat", explica Duró. Després de processar els resultats, "se'ls hi envia un correu al cap d'un o dos dies indicant si són negatius o positius i, si estan contagiats, els recomanem que es posin en contacte amb el seu metge de capçalera", puntualitza el conseller.

L'' stop lab' d'Ordino ha estat format per un grup de 60 persones, dividides en dos torns (un al matí de 8.00 a 14.00 hores, i un a la tarda de 14.00 a 20.00 hores). "Aquí tenim personal del comú que agafa les dades dels ciutadans només arribar, com la matrícula del cotxe o la targeta de la CASS, després hi ha el grup de voluntaris que fan les proves i que estan guiats per dos metges, i finalment, diversos agents de circulació que ens ajuden a posar ordre a l'aparcament", assegura Duró.

Està previst que entre dilluns i dimarts de la setmana vinent, Ordino acabi les seves proves i l''stop lab' comenci la segona tanda de test a partir del dilluns 18, "quan es tornarien a fer les proves en el mateix ordre que van fer-se a l'inici per mantenir els 14 dies de separació entre un test i l'altre", afirma el conseller.