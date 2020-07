Més socis per ajudar més gent

La captació de socis mai és una tasca fàcil per als voluntaris de qualsevol ONG. En el cas d'Andorra, s'ha de saber diferenciar a cop d'ull qui és un turista de pas i qui un resident del país; s'ha de tenir molta mà esquerra per abordar la gent mentre fa encàrrecs o passeja en el seu temps lliure i per últim, s'ha d'explicar de manera ràpida i fàcil la missió de l'entitat amb prou atractiu per a aconseguir que omplim els papers d'inscripció. Però malgrat tot,-a més de la calor i de les tronades que s'esperen en les pròximes hores-, una vintena de valents voluntaris de la Creu Roja Andorrana s'ha llençat aquest cap de setmana a les diferents avingudes del Principat per intentar sumar socis a l'entitat. Fins al diumenge 12 de juliol entre les deu del matí i les vuit del vespre, diversos grups es desplegaran per les Avingudes Meritxell i Carlemany, i també per la zona de l'Hospital Nostra Senyora de Meritxell per informar i sensibilitzar de les accions i programes que l'ONG proposa per ajudar els col·lectius més vulnerables, especialment els que s'han vist afectats per les conseqüències de la pandèmia de Covid-19.

La Creu Roja Andorrana reconeix tenir més visibilitat des de la pandèmia de la Covid-19 i creu que és el moment idoni per compartir les seves capacitats i difondre els seus serveis. "Ara amb la pandèmia hi ha molta gent que està en ERTO, que s'ha quedat sense feina, que no troba feina... i aquestes persones tenen famílies a mantenir. Si bé és cert que vam fer una recaptació d'aliments, encara no és suficient. El que fem és explicar-li a la gent la situació del país, i els parlem de la gent que necessita la nostra ajuda, no només la d'ara sinó la que ja ajudàvem abans", assegura l' Ismael Al-Cauasi, voluntària de la Creu Roja Andorrana des de fa quatre anys.

L'ONG considera una necessitat que la ciutadania conegui l'àrea social i les seves capacitats, més enllà de les campanyes de donació de sang, i l'àrea operativa, que engloba departaments tan importants com el transport sociosanitari, el Centre Nacional de Formació, o logística que a més s'han revelat imprescindibles en moments de crisi. "Intentem apropar-nos a la gent amb suavitat i explicar-los la importància de col·laborar amb la Creu Roja Andorrana donant un suport monetari. Solem anar pel carrer, ens esperem prop un banc i abordem tant a persones grans com a joves", detalla en Llorenç Martínez, que aquest dissabte ha fet tàndem amb Al-Cauasi en la captació de socis per l'Avinguda Meritxell i l'Illa Carlemany.

Els esforços tenen l'objectiu de continuar sent la institució pionera en anticipar-se i actuar davant dels reptes humanitaris, tant en l'àmbit local com internacional. La Creu Roja Andorrana segueix treballant des d'un enfocament integral per afrontar aquests compromisos socials i agraeix la tasca dels voluntaris, ja que ells "són la base de la institució a Andorra i arreu del món".