Mesures excepcionals per al confinament de la gent gran i els infants

El Butlletí Oficial del Principat d'Andorra (BOPA) ha fet públic aquest dimecres una sèrie de recomanacions excepcionals per al confinament de la població més vulnerable, és a dir, la gent gran i els infants. Així, el text recorda la importància de rentar-se bé les mans; evitar tocar-se la boca, el nas o els ulls; evitar també un contacte proper amb altres persones, i la utilització de mocadors de papers d'un sol ús. Aquestes mesures són d'un abast ampli i, per tant, les han de prendre en consideració persones de totes les edats.

Tot i això, i entrant al detall, es recomana a la gent gran que durant aquest temps que estan a casa ventilin la llar al voltant d'uns deu minuts i diverses vegades al dia; evitar rebre visites; caminar pel passadís i les habitacions durant el dia; no quedar-se assegut durant molta estona en un mateix lloc i anar-se movent; canviar el canal de televisió de manera manual, és a dir, sense fer anar el comandament a distància, o programar una taula d'exercicis físics diaris senzills i anar-los repetint al llarg dels dies. També es recomana amb especial importància tenir cura de la neteja de la casa. En aquest sentit, és vital netejar sovint les superfícies de la cuina i el bany amb aigua i sabó, emprar lleixiu diluït i treballar amb altres desinfectants com l'aigua oxigenada o alcohol del 70%.

Així mateix, també és molt recomanable mantenir una dieta sana. En aquest sentit, el text identifica els congelats i els pots de llegums cuits com a bons aliats; es recomana servir racions petites en cada àpat; beure aigua sovint i també infusions fredes o calentes, brous o sucs de verdures; planificar els àpats i fer una llista de la compra setmanal i, si és possible, fer la compra en línia. També es destaca la importància de parlar cada dia amb una o més persones de confiança i es recorda a la gent gran que no han de deixar de tenir cura del seu aspecte ni deixar de fer aquelles coses que els hi agraden. A més, tal com s'ha anat reiterant aquestes setmanes, cal explicar bé a la gent gran la situació actual, transmetre calma i tenir paciència.

Pel que fa als infants, és important mantenir-los al dia tot donant una informació clara amb un llenguatge adequat per a la seva edat; se'ls ha de transmetre que la situació està controlada i s'ha de prendre especial atenció a les seves emocions i conductes; també és recomanable preguntar com es troben o si els preocupa alguna cosa i que tinguin present en tot moment que hi ha molts professionals sanitaris que treballen cada dia per acabar amb el virus.

En aquests dies de confinament, a banda, cal fomentar la comunicació dels infants amb el seu entorn habitual mitjançant el telèfon o a través de videoconferències; establir una sèrie de rutines amb uns horaris determinats i alternar activitats de caràcter educatiu amb altres de tipus lúdic; planificar tant activitats en família com de manera individual; limitar el temps que passen davant les pantalles, ja que el recomanable és un màxim d'una hora i mitja diària; afavorir el joc sempre que sigui possible, i aprofitar el moment per implicar els més petits en les tasques domèstiques i reforçar els hàbits d'higiene.

A banda d'aquestes recomanacions a aquests sectors de la població, el BOPA també ha fet públic l'adjudicació de medicaments i material sanitari per al país i les mesures excepcionals de neteja i desinfecció per aplicar d'ara endavant a establiments d'atenció al públic, residències o espais i instal·lacions de concurrència pública.