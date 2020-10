Metges demanen un gir en la gestió de la crisi sanitària

Diversos metges i professionals de l’hospital Nostra Senyora de Meritxell s’han posat en contacte amb l’Ara per demanar que el Govern habiliti un hospital de campanya per atendre els casos de la Covid-19 i donar resposta a l’emergència sanitària sense sobrecarregar les instal·lacions sanitàries actuals. D’aquesta manera, asseguren, l’hospital podria funcionar sense estrès i continuar atenent amb garanties la resta de pacients, especialment els que presenten les patologies més greus.



Les mateixes fonts expliquen que juntament amb l’hospital de campanya “caldria disposar de més respiradors i més llits a l’UCI per si la situació empitjora”. Coincidint amb la segona onada de contagis, demanen també un “major control del número de turistes que entren al país, ja que no serveix de res tancar bars i aïllar cursos si després permetem aglomeracions als carrers”.



Afegeixen que “confinar a tots el nens d’una classe és absurd” i opinen que el que cal fer és “aïllar el nen o nena que hagi donat positiu i fer ràpidament un test a tots els seus contactes per tal que, si donen negatiu, puguin continuar la seva activitat de seguida, no després de dues setmanes tancats a casa”. En aquest sentit, alerten que “no hem d’abusar del confinament dels menors perquè els estressa emocionalment i els perjudica en el seu creixement”.



El mateix grup de metges, que s’ha mostrat crític amb les mesures que s’han pres en les darreres setmanes, demana “més gestió dels recursos sanitaris actuals i una gestió més planificada de les masses de gent”. Conclouen en aquest sentit que “en comptes d’amenaçar i espantar la població el que cal fer és tranquil·litzar-la, donar-li seguretat i gestionar les necessitats sanitàries de manera que la Covid-19 no faci trontollar el sistema”.