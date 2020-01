Mor Antoni Morell als 78 anys

L'escriptor Antoni Morell ha perdut la vida aquest diumenge als 78 anys a Andorra la Vella. Tot apunta que l'intel·lectual andorrà no hauria superat una insuficiència cardíaca, malgrat que a hores d'ara les causes de la defunció estan per confirmar.

Morell, que a banda de ser escriptor també va exercir com a advocat, professor i polític, va treballar com a assessor pedagògic de Consell General; com a secretari de la Sindicatura General d'Andorra, i també fou secretari general del primer executiu andorrà (1981-1984). A més, va exercir com a ambaixador del Principat al Vaticà i va col·laborar amb nombroses publicacions periòdiques del país, la darrera aquest diumenge.

Les reaccions a les xarxes socials no s'han fet esperar, i ja són nombrosos els missatges que diferents personalitats i administracions d'Andorra han adreçat tant a l'escriptor com a la família.

Avui perdem una figura cabdal de la vida cultural i de les lletres del nostre país, Antoni Morell. El @comuee es vol sumar a les mostres de condol per la seva pèrdua. Descansa en pau, Antoni. pic.twitter.com/heSjkAR1M5 — Escaldes-Engordany (@comuee) January 5, 2020

Avui ens ha deixat el Toni Morell, el primer record d’ell a Sant Ermengol com a professor de Filosofia, ja fa 50 anys. Li hem d’agrair les cròniques periodístiques donant a conèixer les nostres arrels i per sobre de tot, un gran escriptor. E.P.D — Gerard CADENA (@Gerard_Cadena) January 5, 2020

Andorra perd un dels seus fills més il.lustres. DEP Antoni Morell. — Esteve Vidal (@EsteveVidal1977) January 5, 2020