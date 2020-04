Mor una altra resident del Cedre i eleva a 23 les defuncions vinculades al coronavirus

El ministre de Salut, Joan Martínez Benazet, ha lamentat novament la mort d'una altra persona usuària del Cedre arran de la malaltia, un fet que eleva el nombre de víctimes mortals a vint-i-tres. Pel que fa a les dades epidemiològiques, el ministre ha anunciat que dels 564 casos detectats, 489 són de caràcter actiu. En aquest sentit, vuitanta-nou d'aquests casos formen part del personal sanitari. A l'hospital Nostra Senyora de Meritxell, romanen un total de cinquanta-cinc pacients infectats per la Covid-19, dels quals trenta-vuit es troben a planta i disset a la Unitat de Cures Intensives (UCI), setze dels quals requereixen ventilació mecànica.

Tot i no haver col·lapsat el sistema sanitari "en cap moment", Benazet ha reiterat que la lluita contra la Covid-19 "no s'ha acabat". Per la qual cosa, en cas que la població es relaxés, probablement hi hauria un rebrot molt difícil de combatre. És per això que el ministre ha animat a la ciutadania a seguir amb el confinament, i que el desconfinament es durà a terme d'una manera molt esglaonada. "En poc temps podrem deixar que la població pugui sortir una estona a passejar", ha afirmat Benazet, que ha explicat que ho estan estudiant els tècnics, però no ha volgut fixar una data i ha demanat que es faci "amb prudència".