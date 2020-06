Mor Miquel Mandicó, un pioner del cos de Policia

Aquest dilluns ha mort Miquel Mandicó Casal, als 79 anys, qui va ser sotsoficial de primera i el primer comandament destinat al Pas de la Casa. Mandicó, tal com ha recordat avui la Policia per mitjà de les xarxes socials, va ser el primer guía caní del Cos. El cos policial ha mostrat aquest dimarts el seu condòl a la família i amics de Mandicó.





Tal com han recordat alguns dels seus excompanys de feina, Mandicó, conegut com a ' Michel' o 'el Murri', va ser una persona “molt respectada” en el Cos i “molt popular” al Pas de la Casa, on es va oferir per ser el primer cap de Policia del poble encampadà.