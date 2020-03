Mor l'accidentat a la via ferrata de Sant Vicenç d'Enclar

El Servei Andorrà d'Atenció Sanitària ha informat aquest matí que l'accidentat a la zona de Sant Vicenç d'Enclar ha mort la passada nit a les 22:30, a l'UCI de l'hospital de Nostra Senyora de Meritxell en no poder superar les greus lesions que patia després d'haver-se precipitat al buit des de la via ferrata. L'accidentat de nacionalitat argentina i de 33 anys que sembla que anava acompanyat d'un company argentí va ser traslladat en helicòpter a l'hospital del Principat en estat greu. Els metges varen intentar estabilitzar-lo per intentar traslladar-lo a un hospital de superior categoria, però la meteologia no ho va fer possible. L'accidentat no ha pogut superar el politraumatisme server que va patir, segons ha informat el SAAS.