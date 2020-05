Mort sobtada d'un massatgista de Caldea

Caldea ha lamentat la defunció d'un massatgista que feia uns quants anys que treballava a la companyia. Així, a través d'un comunicat, l'empresa ha volgut traslladar el condol a tota la família i mostrar la seva estima cap al professional per la seva feina durant aquests anys. L'home, que era un portuguès d'uns 43 anys, hauria mort per causa natural per culpa d'una aturada cardiorespiratòria a casa seva. Tal com expliquen des del Cos de Policia, el SUM ha requerit els seus serveis al voltant de les 11 hores.

Segons ha pogut saber l'ARA Andorra de fonts properes a la víctima, l'home es trobava amb gastroenteritis i des d'aquesta passada nit i fins avui al matí tenia problemes respiratoris. Quan el SUM ha arribat al domicili, l'home ja havia entrat en aturada i se l'ha intentat reanimar a casa seva sense haver-li pogut salvar la vida. Tal com indiquen les fonts properes, la víctima estava pendent de fer-se el test de la Covid-19 i ara s'està a l'espera del resultat de l'autòpsia per saber si la causa de la mort pot haver estat el coronavirus.