Ni rastre dels espanyols

Les botigues tenien el gel hidroalcohòlic preparat, l'aire condicionat al punt i les rebaixes auguraven un bon dia de compres, però la jornada ha acabat punxant. Els catalans i espanyols que acostumen a omplir els carrers comercials del Principat han preferit passar el diumenge en altres indrets, i probablement molts d'ells ja estiguin instal·lats en algun punt de la costa mediterrània esperant la revetlla.



Alguns dels botiguers amb els quals ha parlat l'Ara.ad titllen de "decebedor" la caixa que facin aquest diumenge. Tot i que s'esperaven més afluència de gent, "ja que era el primer dia que des d'Espanya es podia creuar la frontera" del riu Runer, Mobilitat no ha registrat retencions en cap moment.



Ha estat un dia tranquil, sense aglomeracions ni als restaurants ni als comerços de roba, tot el contrari del que va passar la primera setmana que es va obrir la frontera francoandorrana. L'entrada del Pas de la Casa va arribar col·lapsar de cotxes francesos que volien comprar a la localitat.



Andorra haurà d'esperar que els turistes hagin digerit la coca de Sant Joan per tornar a veure'ls per aquí. S'espera que sigui el pròxim cap de setmana quan les botigues i la frontera tinguin un aspecte més semblant al de sempre.