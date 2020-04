Només uns quants ‘privilegiats’ podran creuar la frontera

Tal com va afirmar el ministre portaveu, Eric Jover, en una de les seves compareixences diàries, “la reobertura de les fronteres andorranes es farà de manera coordinada amb Espanya i França”, però sembla que de moment, els països veïns no tenen cap intenció de deixar passar els andorrans que vulguin anar a les seves segones residències, a fer compres a Catalunya o a visitar familiars. Malgrat que les fronteres tècnicament no estan tancades, a la pràctica els ciutadans no poden sortir del país.

Els estats d’alarma que mantindran actius Espanya i França els pròxims mesos, deixen atrapada la població andorrana dins el Principat. Només un grup 'selecte' de persones poden entrar i sortir del Principat; aquells que, tot i les restriccions de mobilitat i les directrius sanitàries, han de creuar la frontera per causa major. Es tracta de treballadors transfronterers que visquin a prop i que hagin de pujar i baixar cada dia d’Andorra per anar a la seva feina (si no poden fer teletreball), transportistes de mercaderies, i els ciutadans que, per causes de salut, s’hagin de desplaçar fora del país. Segons explica el personal de la frontera, “el protocol és sempre el mateix: se’ls hi pregunta el motiu de la seva entrada o sortida i se’ls hi demana un document que suporti el seu argument; es comproven els seus carnets d’identitat i se’ls hi requereix un número de telèfon on els puguem contactar en cas que hagi alguna irregularitat”.

Contradiccions en el confinament

Dins dels col·lectius que tenen permesa la mobilitat transfronterera, hi ha diversitat de criteris alhora d’assegurar-se que no s’hagin contagiat i transmetin la malaltia. Mentre que els transfronterers i els proveïdors de productes bàsics, com distribuïdors i transportistes, estan constantment entrant i sortint del país sense fer-los un seguiment sanitari acurat, els ciutadans que tinguin una urgència mèdica i hagin d’estar fora del Principat més d’un dia, hauran de passar un confinament de quinze dies per assegurar-se que no transmeten a ningú la Covid-19, en el cas que l’hagin agafat.

D’altra banda, també es tem que algunes persones s’aprofitin dels motius mèdics, com podria ser una visita d’urgència al dentista, per passar diversos dies a Catalunya a casa dels familiars que s’hagin quedat allà.