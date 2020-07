Nou curs, nova infraestructura

El curs escolar 2020-2021 s’estrenarà una nova infraestructura. Es tracta de l’ampliació de l’escola andorrana de Santa Coloma, unes obres que han servit per ampliar les actuals instal·lacions amb 1.500 metres quadrats nous de superfície útil i la creació de divuit noves aules. A més, s’ha fet l’ampliació dels patis. Aquesta obra, que va ser adjudicada el 2018, estarà ja enllestida aquest mes de setembre i uns 200 alumnes que estudiaven fins ara a l’escola andorrana de Ciutat de Valls s’hi traslladaran.

D’aquesta manera, la ministra d’Educació i Ensenyament Superior, Ester Vilarrubla, ha manifestat que malgrat l’aturada de la construcció “sortosament” aquestes obres podran estar enllestides per a l’inici del curs escolar, quan els alumnes tornin a les aules. Estudiants de primer i segon de segona ensenyança, els 200 abans esmentats, estrenaran aquests espais. Aquesta és l’obra més important (ha tingut un cost de més de set milions) que s’estrenarà en el curs escolar 2020-2021, ja que a altres escoles també s’han fet algunes reformes però tal com recorda Vilarrubla, són “petites millores”.

Pel que fa a ajustaments en el pressupost arran de la crisi de la Covid-19, Vilarrubla destaca que des de l’executiu es creu que l’educació “és una inversió que no s’ha de retallar en cap sentit; no és una depesa, és una inversió i més que mai s’ha de tenir els ulls posats en una educació de qualitat perquè és una de les claus d’èxit de les societats que se n’han sortit bé” de la crisi actual, defensa. En aquest sentit, puntualitza que en personal “no s’escatima ni un euro” i s’incorporarà, de cara al curs que ve, tot el que sigui necessari en funció del nombre d’aules i d’alumnes que hi ha. La ministra també recorda que els diners que anaven associats a projectes que no s’han pogut fer arran dels tres mesos de curs en què les classes no han estat presencials s’han destinat al fons solidari.