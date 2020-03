Nou lliurament de 600 mascaretes casolanes al Govern

MascaretesAndorra ha fet un tercer lliurament de 633 mascaretes al Govern, aquest dimecres al migdia. D’aquesta manera, ja se n'ha entregat més de 2.000, tal com ha informat també el ministre de Salut, Joan Martínez Benazet.

Tal com recorden els impulsors de la iniciativa, les mascaretes permeten la reutilització, ja que es poden netejar a temperatura de seixanta graus i esterilitzar-les tantes vegades com sigui necessari. Van destinades a totes aquelles persones que es troben exposades diàriament a la Covid-19 o les persones més vulnerables (com la gent gran). El Govern és qui s’encarrega de distribuir-les a tots els col·lectius afectats.

Si es forma part d’aquests col·lectius i es vol tenir accés a les mascaretes, s’ha d’enviar un correu electrònic a la següent adreça: MascaretesCasolanes@govern.ad.

La xarxa de producció continuarà elaborant-ne més que seran lliurades en els pròxims dies.