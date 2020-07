Nova activitat multimèdia adreçada a les famílies per descobrir els racons d'Ordino

Ordino segueix proposant noves activitats per atreure famílies i turistes a la parròquia. Aquest dimarts, el comú ha presentat una nova proposta que s'emmarca dins de la campanya d'estiu, tot i que la voluntat és deixar-la establerta de manera definitiva, sota el nom 'El misteri de la 8a clau'. Segons ha explicat el conseller de Turisme, Esports i Dinamització, Jordi Serracanta, es tracta d'una activitat adreçada a les famílies, ja que és el tipus de turista que més visita el poble, i conjuga les noves tecnologies amb un joc de pistes. Sortint des de la Casa de la Muntanya i amb arribada al safareig dels jardins de la Casa d'Areny-Plandolit, els participants han de connectar-se amb el seu telèfon mòbil a la xarxa wifi gratuïta d'Ordino és viu. Un cop connectats, hauran d'escanejar els diferents codis QR que hi ha distribuïts per vuit punts de la vila i hauran de seguir un recorregut circular gràcies a les pistes que s'han creat en format multimèdia.



Un cop finalitzat tot l'itinerari, "descobreixes quin és aquest misteri de la vuitena clau" i, posteriorment, els usuaris s'han d'adreçar al punt d'inici per reclamar un obsequi. Es tracta, per tant, "d'una activitat totalment nova" que aquest dimarts ha donat el tret de sortida amb una trentena de nens i nenes de la ludoescola. Per al conseller, un dels punts forts de l'activitat és que el recorregut s'ha establert per tota la zona de vianants del centre del poble, per la qual cosa "els adults o els acompanyants no fa falta que vagin acompanyant els infants", ja que no hauran de patir pel trànsit de vehicles o per qualsevol altre perill. A més, el fet de posar a disposició de les famílies una xarxa wifi gratuïta, contribueix a l'arribada de més persones perquè "no tindran la necessitat de consumir dades".



D'altra banda, Serracanta també ha valorat quin recorregut està tenint la campanya d'estiu. Tot i que ha assegurat que "és difícil fer un balanç perquè cada dia ens estan sortint notícies noves" referents a la Covid-19, el cert és que "tant al parc de Sorteny, com Arcalís o la Ruta del Ferro" està arribant un públic molt familiar, què és, precisament, el que busca la corporació. En aquest sentit, el conseller ha reconegut que l'afluència de turistes "ha baixat una mica aquests últims dies", però ha indicat que no només a Ordino, sinó que hi ha hagut "una baixada general a tot el país".



Els darrers rebrots als països veïns, sobretot a Espanya i concretament a Catalunya, provoquen que les sortides a l'exterior es planifiquin a última hora però, tot i això, "crec que som un destí de proximitat i això es nota perquè la majoria de turistes que tenim són de França i Espanya", ha conclòs.