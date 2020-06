Nova aplicació per al transport públic

Els usuaris del transport públic ja es poden descarregar la primera versió de l’aplicació Mou T_B a través de les plataformes de descarrega habilitades per Android i Apple. Amb la posada en marxa de l’eina, després de superar amb èxit la fase de proves, es facilita als usuaris del transport públic els seus desplaçaments amb informació en temps real, informa FEDA aquest dilluns en un comunicat.

Així, els usuaris del transport públic estaran informats de manera immediata dels canvis i modificacions dels recorreguts, del nombre de línies en servei i de les freqüències dels busos. A més, podran consultar el recorregut més adient per anar d’un punt a un altre dins del Principat fent servir les línies de transport públic nacionals. Així mateix, l’aplicació informa de l’horari previst d’arribada de l’autobús i del temps que es triga a fer el trajecte.

L’app que es posa en funcionament compta amb la implementació de les aportacions de millora fetes per als voluntaris que van tenir l’oportunitat de sumar-se al projecte en la seva versió inicial.

En aquesta primera fase, l’aplicació està orientada específicament als usuaris del transport públic, ja que és el primer servei que s’ha incorporat a la plataforma. Ara bé, l’aplicació s’ha concebut com a plataforma de mobilitat intermodal i, per tant, en les fases següents previstes per als propers mesos, s’integrarà també altres modalitats de mobilitat sostenible com els punts de càrrega de vehicles elèctrics, les parades del servei de bicicleta elèctrica compartida de Cicland, i també la informació dels aparcaments del país. Gràcies a la suma de tots aquests serveis en una única plataforma es podrà oferir informació més global als usuaris i permetre una mobilitat més fàcil i sostenible.