Nova jornada sense contagis per coronavirus

El Govern ha actualitzat aquest dissabte les dades sanitàries referents a la crisi de la Covid-19. La tendència a la baixa en el nombre de contagis experimentada al llarg dels darrers dies continua. Tant és així que durant les darreres 24 hores no hi ha hagut cap nou cas per coronavirus, per la qual cosa els casos totals es mantenen en 762. De fet, les úniques variacions que hi ha hagut respecte de les xifres d'aquest divendres és la reducció en una persona del nombre de casos actius, que actualment són 58, i la donada d'alta d'una persona, fet que fa pujar els pacients curats a 653. Així, les defuncions es mantenen en 51.

En la resta de dades no hi ha hagut variacions. Continuen sent 16 els professionals de la salut que encara tenen la malaltia i 2 persones més que provenen dels cossos especials. Al Cedre són 7 els casos actius, dels quals 4 provenen d'altres residències sociosanitàries i una persona es troba en convalescència. A l'hospital són 3 els pacients ingressats, dels quals 2 encara estan a planta i 1 es manté a la Unitat de Cures Intensives (UCI) sota ventilació mecànica.