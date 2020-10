Ordino, parròquia segura

Ordino ha presentat un pla de certificació de seguretat que oferirà a tots els establiments de la parròquia per donar garanties als turistes i també als clients. Bureau Veritas és l'empresa escollida pel comú per donar el certificat a través d'auditories per un cost de 40.000 euros, el qual, una part, se sufragarà amb el 15% de reducció del salari que els membres del comú van acordar per pal·liar els efectes de la Covid-19. Segons ha explicat el cònsol major d'Ordino, els certificats estaran enllestits per l'inici de la temporada d'hivern i tenen una durada de sis mesos. En aquests moments, gairebé un 80% dels comerços han mostrat el seu interès per adherir-s'hi i des del comú esperen arribar al 100% dels establiments de la parròquia per esdevenir la primera vall segura al Principat.

Aquest pla és la primera acció a curt termini del pla de dinamització de la parròquia que es va presentar dijous passat. "Ens hem marcat donar seguretat" a la parròquia en aquest context incert i inestable, ha comentat Mortés. Així, l'obtenció d'aquest certificat no té cap cost pels establiments i està destinat a tots aquells comerços, restauració o sectors destinats al turisme, com també als edificis comunals. El cònsol major ha manifestat que la idea és que estigui enllestit pel 4 de setembre, quan s'obrin les pistes d'esquí. En aquest sentit, un dels principals pols turístics de la parròquia com és l'estació d'Ordino-Arcalís també obtindrà el certificat, després que ja el tingués a l'estiu. A més, Mortés ha recordat que amb aquest pla són pioners i esdevenen un dels primers indrets a voler tenir el certificat a tota la parròquia.

Per la seva banda, l'empresa encarregada de fer les auditories i donar els certificats és Bureau Veritas, una certificadora a nivell mundial. Durant la presentació del pla, Cristina Viladevall, representant de la companyia, ha comentat que hi haurà dos tipus de certificats: per una banda el 'Global Safe Site', que serà la certificació pels grans establiments, i per un altre costat, les entitats petites tindran el protocol d'espai segur. Viladevall ha comentat que per donar el certificat parteixen "d'una 'check list' que són una sèrie de requisits i exigències", les quals s'han de personalitzar amb legislació andorrana i amb la tipologia d'establiments que se certificaran. A continuació, ha indicat que faran una auditoria als establiments. "Revisem els protocols que tinguin i segueixen" i quan tot s'ha validat, és quan s'emet la certificació, ha matisat. En aquest sentit, aquestes auditories començaran a principis de novembre, les quals s'han de fer amb els establiments amb funcionament. De fet, ha indicat que en les auditories es mirarà la protecció del personal, les mesures de caràcter organitzatiu com poden ser l'organització de la feina i els períodes de desinfecció i les instal·lacions.

"Intentem garantir que els establiments prenen les mesures adients per evitar el contagi", ha declarat Viladevall, amb l'objectiu "que tots els establiments hagin establert una cultura, unes capacitats i un procés intern per detectar els canvis normatius que hi pugui haver". Així, ha assegurat que un cop es doni el certificat, no hi haurà controls als establiments, ja que la certificació només dura sis mesos i a més, les diferents entitats tindran les eines per poder-se adaptar als canvis. Finalment, el cònsol major de la parròquia no ha descartat que un cop transcorrin aquests sis mesos, es torni a aplicar un nou certificat. "Tot dependrà de com evolucioni la situació i aleshores decidirem el que s'haurà de fer", ha conclòs.