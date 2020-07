El Palau de Gel diu que no està al darrere de l'origen del brot de Canillo

Després que aquest dimecres se sabés que Canillo pateix diversos rebrots de Covid-19, un dels quals manté aïllats una vintena d'usuaris del Palau de Gel de la parròquia, els responsables d'aquest equipament comunal han difós aquest dijous un comunicat en el qual deixen clar que “amb la informació que es disposa actualment, el Palau de Gel pot afirmar que aquest brot no s’ha iniciat” a les seves instal·lacions, sinó que hauria pogut ser en contacte amb altres persones que no participen als estatges.



Des de l'equipament asseguren que els participants a les estades, per garantir el compliment de les mesures de distanciament dins la pista de gel, s’han dividit en varis grups i horaris d’entrenament i que fora de la pista se’ls obliga, com a la resta de clients, a portar la mascareta i a rentar-se les mans regularment.



Finalment, afegeixen que el Palau de Gel va adoptar des de la seva reobertura al públic totes les mesures necessàries per poder garantir la seguretat dels seus usuaris i empleats: mascareta obligatòria, punts amb gel hidroalcohòlic, circuits per evitar encreuaments, neteja i desinfecció cíclica de punts sensibles i intensificació de la neteja i desinfecció diària del centre. “Fins i tot les restriccions d’aforament que s’han marcat son més exigents que les recomanades per Govern, pel que fa a la piscina un nadador màxim per carrer, al gimnàs un 10% de l’aforament màxim i a la pista de gel un 25%”.