Personal sanitari reitera que els manca material

La manca de mascaretes, bates i guants a l’ hospital Nostra Senyora de Meritxell ha portat al límit alguns dels treballadors del centre sanitari. Aquest dimecres el ministre de Salut, Joan Martínez Benazet, ha garantit l’arribada imminent d’Equipament de Protecció Individual (EPI) “suficient per a cobrir tota la pandèmia”. No obstant, diversos treballadors de l’hospital han assegurat a l’ARA Andorra que fins al moment han hagut de tallar bosses de la brossa per fer-se davantals i fer servir mascaretes d’un sol ús durant tot un dia. Han aportat fotos per demostrar que el que diuen sobre les bates “és cert”, però no han volgut fer pública cap imatge on se’ls reconegui per por a que se'ls cridi l'atenció. Tot plegat, després que el ministre hagi afirmat en la seva compareixença diària que “no hi ha hagut cap moment en el que hagi hagut una falta de material de protecció” i hagi negat que metges, infermers i assistents hagin utilitzat bates fetes amb bosses de plàstic.

Els treballadors també han volgut fer pública, segons la seva versió, una manca d’higiene en part de les instal·lacions per l’absència o falta de personal de la neteja. En relació amb això, el ministre ha admès que desconeixia la problemàtica i que “si és certa, donaré ordres per posar-hi remei”.

Els màxims responsables de l’hospital han manifestat la voluntat de guardar silenci sobre aquesta i d’altres qüestions relacionades amb la crisi de la Covid-19. Ara bé, és inevitable que l'opinió de part del personal, ja sigui contactant els mitjans de comunicació o bé a través de les xarxes, faci pública la seva versió de la situació.



El cert és que el Principat és un dels països amb un nombre més elevat de contagis entre personal sanitari i, segons alguns d’aquests treballadors, “el degoteig de positius que ens arriben és constant; hi ha tres ambulàncies que contínuament ens porten gent, i pràcticament tota es queda ingressada”. Sent conscients de la situació i sense voler ser alarmistes avancen que “la pitjor fase de la crisi del coronavirus ha començat”. Per la seva banda, el ministre ha recordat que “el sistema sanitari pot col·lapsar com en qualsevol altre país del món davant d’una situació així” i ha puntualitzat que “un cop ingresses a algú a l'UCI i li poses un respirador, l’has de mantenir així durant vàries setmanes, i això fa que ocupi un llit durant molt de temps”. El màxim responsable de Salut ha tranquil·litzat la ciutadania explicant que mentre al Principat hi ha un llit amb respirador per cada 2.600 habitants, Catalunya en té un per cada 11.000 habitants.