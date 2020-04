Possibles noves excepcions al confinament de cara la setmana vinent

El bon comportament de la majoria de la població i la contínua davallada de la corba de contagis per Covid-19 ha fet que el Govern hagi anunciat aquest dijous que s'estan valorant noves excepcions al confinament de cara a la setmana vinent. En concret, el ministre de Salut, Joan Martínez Benazet, ha assegurat que s'està treballant perquè les persones, d'aquí a uns dies, puguin gaudir d'alguna activitat esportiva afegida, a més llarga distància i de major durada. "Durant la propera setmana voldríem que hi hagués una mica més de llibertat", ha afirmat Benazet.

El titular de la cartera de Salut també ha informat que el Servei Andorrà d'Atenció Sanitària (SAAS) està acabant de dissenyar un pla d'obertura gradual i progressiva de tota la seva activitat, prioritzant aquelles cites de major urgència però amb la voluntat de recuperar la "normalitat", aproximadament, d'aquí a un mes. També s'ha felicitat pel bon funcionament que s'està assolint fins ara durant la posada en pràctica de l'operativa dels tests d'anticossos. Aquestes dues jornades han servit per començar a fer la prova a voluntaris, professionals sanitaris, personal dels cossos especials i a les persones convivents. "Tot ha anat en perfecte ordre i tinc un bon retorn", ha detallat Martínez Benazet.

Precisament, de cara al cribratge en general que s'iniciarà dilluns i vist l'allau d'inscrits a la plataforma per fer-se els tests, el ministeri de Salut ha contractat personal de reforç per donar suport als comuns a l'hora de donar cita prèvia. A banda de contractar una empresa especialitzada en trucades que disposa de les instal·lacions tècniques necessàries, també es comptarà amb vuit persones provinents del Servei d'Ocupació. En total, seran onze els voluntaris que es dedicaran a aquesta tasca però Benazet ha assegurat que podrien arribar a ser fins a 30.

D'altra banda, davant la notícia que Espanya ha comprat els mateixos tests que el Principat però a un preu més reduït, el titular de Salut ha declarat que aquest fet es deu a conseqüència dels minuciosos controls que el Govern va exigir passar abans d'efectuar la compra dels aparells.

Actualització de les dades sanitàries

Nova jornada sense defuncions per coronavirus. El nombre de decessos a Andorra continua en 42 i durant les darreres hores s'ha donat d'alta a 45 pacients, fent pujar el nombre de curats fins als 468. Pel que fa al nombre de casos totals la xifra se situa en els 745, dels quals 235 encara són actius. A hores d'ara encara hi ha 42 professionals de la salut infectats i cinc més provinents dels cossos especials.

A l'hospital hi ha 24 positius, 14 d'ells estan a la Unitat de Cures Intensives (UCI) i 8 requereixen ventilació mecànica. A planta hi ha 10 pacients. Pel que fa al Cedre, la xifra de positius és de 25, dels quals 7 són provinents de Salita. També s'ha ingressat una persona que ha donat positiu i que estava a casa i hi ha 7 pacients pendents de rebre el resultat de les proves PCR.

Martínez Benazet ha declarat que "seguim en la fase baixa de la corba" però cal estar atents perquè justament aquest dijous "fa catorze dies de la primera excepció al confinament" i, per tant, caldrà veure durant les pròximes hores si s'experimenta algun rebrot de la malaltia.