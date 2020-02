Investiguen el cas d’explotació d’un masover d’Auvinyà a un treballador durant dotze anys

La policia ha detingut aquesta setmana un masover d’Auvinyà per tenir treballant durant més de dotze anys un resident portuguès sense permisos. El cas va sortir a la llum arran d’un accident laboral que va patir el treballador el dia 6 de novembre del 2019, el qual li va produir danys importants que el van tenir durant més de dos mesos a l’hospital Nostra Senyora de Meritxell ingressat, on va passar al voltant d’un mes i mig a l’UCI. A hores d’ara, el masover hauria quedat en llibertat amb càrrecs, tal com apunten fonts properes als fets.

El treballador, el qual no tenia dret a cap ajuda ni a cap assistència sanitària per no tenir el permís de treball, es trobava en una situació il·legal al país i en un principi, després de l'accident, el volien fer fora. Aquesta situació sembla haver estat resolta després que el Govern li hagi facilitat els papers de residència per poder tenir dret a la seguretat social i també li hagi facilitat diverses ajudes. Actualment l’home encara arrossega lesions de l’accident i necessita ser operat per posar-li una pròtesi. Durant el temps que va estar a l’hospital, va ser quan se li va agafar la declaració que va dur a la investigació judicial.

Segons ha pogut saber l'ARA Andorra, des del principi l’home hauria tingut la intenció de regularitzar la seva situació, entregant fins i tot els penals, necessaris per a obtenir el dret a treballar a Andorra, al masover. Pel que sembla, aquest sempre li hauria donat llargues, com per exemple que en aquell moment no hi havia quota oberta de treballadors per poder-li fer els papers. El treballador portuguès va estar durant dotze anys amb aquesta situació, la qual es veu agreujada pel fet que el masover i la seva dona sempre li deien que si la policia li preguntava, ell havia de dir que no treballa allà. En aquest sentit, després de l’accident, tot apunta que la dona del masover el va voler visitar diverses vegades a l’hospital perquè no desvetllés el cas i que el mateix hospital li va haver de prohibir l’entrada per les alteracions que provocava en el pacient.

El presumpte treballador explotat, no parlava ni català ni castellà, i gràcies a alguns familiars que té al país, amb els quals no tenia una estreta relació fins a l’accident, ha pogut tirar endavant el cas i fer les declaracions correctament, en un moment en el qual l’accidentat no tenia les capacitats per fer-ho.