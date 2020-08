Primera ruta guiada dedicada a la ramaderia de muntanya

Buscant la manera de donar a conèixer la transhumància i la ramaderia de muntanya, el comú d’Ordino ha estrenat aquest dijous la primera ruta guiada pel parc natural de la vall de Sorteny dedicada al pasturatge tradicional. A les 10 del matí, el grup ha sortit de l’aparcament del parc i han caminat gairebé dues hores fins a l’estany de l’Estanyó. L’activitat, no apte per a turistes sedentaris, ha tingut diverses parades en les quals s’explicava l’orografia del territori, la història ramadera de la zona i les diferents utilitats que els pastors li donen a la flora de la vall.

Els primers en haver fet aquesta visita guiada han estat els deu membres d’una família de Sabadell que han vingut al país per gaudir de la natura. “Aquest dimecres passejàvem per Ordino i a l’oficina de turisme ens van oferir l’activitat. Com que tots estem en plena forma i ens agrada molt la muntanya, ens hi vam apuntar”, ha explicat Dolors Guillen, una de les afortunades. La relació entre “l’home i el seu entorn” ha estat un altre dels motius pels quals es van interessar per l’activitat.

El moment més emocionant de la sortida ha estat l’arribada a l’estany, on desenes de cavalls pasturaven lliurement i, sense por, s’han acostat als visitants. Un cop el ramat de vaques ha baixat de les muntanyes, els participants han pogut veure com els pastors buidaven sacs de sal sobre les roques i donaven de menjar als animals. Val a dir que la ingesta d’aquest mineral evita la seva deshidratació, afavoreix la digestió i millora el seu estat de salut.

L’activitat ha acabat amb un esmorzar, aquest cop per als turistes, a l’estil ramader: vi, pa amb tomàquet i embotits del país. La visita té un cost de cinc euros per als adults i de 3 euros en el cas dels infants.

Segons el conseller de Medi Ambient, Agricultura i Sostenibilitat del comú d’Ordino, Eduard Betriu, la intenció és oferir aquesta ruta guiada cada quinze dies, coincidint amb la pujada dels pastors a les saleres per revisar el bestiar. Més endavant voldrien canviar l’opció de l’esmorzar per un dinar al refugi guardat, on els turistes puguin provar la carn de vedella i poltre que es cria a la vall de Sorteny i que compta amb el distintiu europeu d’Indicació Geogràfica Protegida ( IGP). “Aquesta ruta és una iniciativa que neix des del comú d’Ordino. Els hi ho vam proposar als ramaders i els hi va agradar molt, i creiem que és una manera de potenciar la seva feina ja que ara mateix amb la disminució dels cultius complementaris no ho tenen fàcil”, ha assegurat Betriu. El conseller ha animat la població a consumir productes agrícoles i ramaders del país per ajudar el sector i espera que la d’aquest dijous hagi estat la primera de moltes sortides amb els pastors.