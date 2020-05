Professionals de l'educació es rebel·len contra el SEP després de les crítiques al ministeri

Un nombrós i divers grup de persones provinents del col·lectiu educatiu, format, entre d'altres, per mestres, col·laboradors i psicopedagogs, han manifestat aquest dijous la seva "sorpresa i estupefacció" davant les crítiques efectuades pel Sindicat de l'Ensenyament Públic (SEP) a la gestió de la crisi per part del ministeri d'Educació i les mesures aprovades de cara al curs vinent. "De cap manera ens sentim identificats amb les seves paraules, ni representats per un sindicat que, en comptes d'aportar solucions, busca l'enfrontament i la crítica gratuïta", sentencien alguns dels membres del col·lectiu.

En un comunicat emès aquest dijous, alguns professionals de l'educació lamenten "moltíssim" les "desafortunades reflexions" que des del SEP es van adreçar al ministeri d'Educació. "La situació que estem vivint com a país és tan profundament delicada que pensem que ara és el moment de sumar, i no pas de restar", afegeixen. Els docents creuen que els treballadors del món de l'ensenyament i del ministeri "hem de lluitar pels nostres nens i hem d'aconseguir que el nostre sistema educatiu surti enfortit".

Amb tot, consideren "lamentable" que els representants d'un col·lectiu tan ampli "parlin en el nostre nom d'aquesta manera i sense fer cap mena de consulta als seus afiliats", ja que "l'essència del sindicalisme és el consens de la col·lectivitat, no la veu particular d'un comitè executiu". Ara més que mai, per tant, "hem de ser professionals i fer aportacions constructives que ajudin al nostre país a tirar endavant", conclouen.

"Sorpresa" de la ministra

D'altra banda, la ministra d'Educació i Ensenyament Superior, Ester Vilarrubla, s'ha mostrat "sorpresa" per la nota emesa aquest dimecres pel Sindicat de l'Ensenyament Públic (SEP), ja que ha destacat que durant el període de crisi sanitària ha mantingut una "quinzena de trobades" i contactes amb la responsable del sindicat i ha afegit que també hi ha hagut un contacte constant amb els equips directius dels centres, amb la qual cosa s'ha garantit que les diferents decisions preses fossin trameses als docents. La titular d'Educació ha exposat aquests arguments a preguntes del president del grup parlamentari socialdemòcrata sobre la suspensió de la prova oficial de batxillerat i en el marc de les quals també ha mostrat la preocupació perquè els equipaments telemàtics hagin arribat a les famílies, tal com qüestionava també el SEP. Vilarrubla ha dit que hi ha en llista d'espera dotze persones que han fet les peticions des de dilluns i que a Tràmits del Govern hi ha dipositats 30 dispositius de famílies que ho han demanat però no l'han anat a buscar. També ha manifestat que els estudiants de formació professional començaran en breu a fer les pràctiques que els resten pendents arran de l'obertura de noves activitats a partir de dilluns vinent.