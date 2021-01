Projecte per apropar la diversitat funcional a les escoles

La Fundació Privada Nostra Senyora de Meritxell (FPNSM) durà a terme durant els mesos de gener i febrer el projecte de sensibilització 'Invisibles, fem-los visibles' entre els alumnes del primer curs de primer cicle de l’escola andorrana de segona ensenyança d’Ordino. El projecte consta de tres sessions informatives que tenen com a objectiu principal donar visibilitat a les persones amb diversitat funcional i apostar per una escola inclusiva.

Les responsables del projecte, Maria Garcia i Elisa Bonvilà, educadores del servei Progrés de la fundació, expliquen que “la idea és ampliar la mirada cap a les persones amb diversitat funcional i fer-les visibles a l’escola. Hi ha discapacitats, malalties i trastorns del desenvolupament que no es veuen a simple vista però que igualment es pateixen. Sovint, la casuística de cada alumne repercuteix en el seu desenvolupament social i com a conseqüència, moltes vegades es troben aïllats de la resta de companyes i companys”.

Al llarg de les sessions els alumnes reflexionaran sobre la invisibilitat social de malalties poc conegudes o del neurodesenvolupament com ara la pell de papallona, els ossos de vidre, el trastorn de l’espectre autista (TEA) o la discapacitat intel·lectual, entre d’altres.

La cap d'estudis de l’escola andorrana de segona ensenyança d’Ordino, Mercè Riu, manifesta que "ens sentim orgullosos de tirar endavant aquest projecte ja que la inclusivitat és un dels nostres fonaments pedagògics. És un tema que ja fa anys que estem desenvolupant, però ara s'ha millorat incloent activitats i jocs de rol per fer-lo més vivencial i significatiu per a tots els alumnes. Aquest any es farà a primer curs, però es té la intenció de fer-lo extensiu a tot el cicle, així com reprendre'l en cursos posteriors".

“Pensem que la millor manera d’enderrocar les barreres i fer de l’escola un entorn inclusiu és fomentar el coneixement de la diversitat funcional i l’empatia cap a aquests alumnes”, afegeixen Garcia i Bonvilà.

Progrés és el servei de la FPNSM que proporciona i gestiona, d’acord amb les comissions d’escolarització del ministeri d’Educació i Ensenyament Superior, suports educatius i terapèutics als centres educatius del país, per contribuir al ple desenvolupament dels alumnes amb discapacitat. Les seves actuacions s’adapten a les especificitats de cada sistema educatiu.