Propostes al 'Sortim als balcons'

‘Sortim als balcons’, aquesta és la proposta que des de la secretaria d’Estat d'Igualtat i Participació Ciutadana es va llençar perquè els ciutadans puguin dir la seva sobre el futur d'Andorra. Es tracta d’aprofitar “l'energia cívica” que s'ha generat durant el confinament en què han estat moltes les persones que han optat per informar-se, debatre, implicar-se i fer propostes per obrir una reflexió més aprofundida i veure què és el que la ciutadania vol per al futur del país.

La iniciativa es va llençar el 27 de març passat i la fase de propostes restarà oberta fins al diumenge 24 de maig. Què creus que s'ha fet bé? Què creus que es pot fer millor? Què creus que es pot fer diferent? Què creus que es podria fer i que encara no s’ha fet? Què creus que podem aprendre d'aquesta situació? Són algunes de les preguntes que es formula als ciutadans perquè facin arribar les seves propostes. De moment, gairebé una vintena de persones han dit la seva.

Un cop es tanqui aquesta primera fase de recollida d' idees, en un segon estadi, es debatran per “enriquir” les propostes i, de manera col·laborativa, anar construint les diferents proposicions. Un cop es fixin les definitives, algunes no necessitaran la intervenció de cap poder públic per poder-se tirar endavant. És per això que s'espera que la plataforma Visc pugui ser "el punt de partida perquè totes les persones que les hagin desenvolupat es puguin coordinar també per fer-les possibles". Quant a totes les idees que que necessitin la intervenció d’algun organisme públic, es faran arribar als estaments en qüestió perquè les puguin valorar i, eventualment, implementar, informen des de la plataforma.