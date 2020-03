Propostes culturals per passar el confinament

A mesura que avancen els dies tot aquell que ha de romandre a casa per evitar contagiar o contagiar-se de la Covid-19 ha de buscar-se entreteniments per tal que les hores passin el més ràpid possible. Una de les alternatives per les quals més s'aposta és la cultura, sigui en format físic o audiovisual. És per aquest motiu que les xarxes socials s'estan convertint en el canal de difusió adequat per a totes aquelles administracions i persones que volen aportar el seu granet de sorra i oferir contingut per a la resta de persones de manera gratuïta, ja sigui oferint els seus productes durant un determinat temps sense cap cost o a través d'actuacions d'artistes en 'streaming'.

En aquest sentit, el compositor i pianista andorrà Jordi Barceló ha anunciat mitjançant el seu compte de Facebook un concert en viu programat per aquest dimarts a les 18 hores. En el missatge, Barceló fa una crida a tots els confinats a gaudir de les seves interpretacions que oferirà en viu, i de manera gratuïta, a través del seu compte de Facebook o Instagram.

Des de la biblioteca pública del Govern s'informa a través de Twitter que tots aquells documents que els abonats tenen a casa amb data de retorn entre el 12 de març i el 4 d'abril, queden automàticament renovats fins al 6 d'abril. Una mesura que contribueix al foment de la lectura alhora que anima als ciutadans a quedar-se a casa per no complicar encara més la situació al país. A més a més, la biblioteca també ha habilitat el servei 'ebiblio' perquè tots els abonats disposin de llibres i revistes electròniques sense cost. Per a tots aquells que no estiguin inscrits, la biblioteca demana que es faci arribar un correu electrònic amb les dades personals i seran inscrits tan ràpidament com es pugui.

Si no esteu inscrits al eBiblio Andorra, ens podeu enviar un correu electrònic amb el vostre nom, número de carnet de biblioteca i correu electrònic a bibliopublica@andorra.ad i ja us inscriurem tan aviat com ens sigui possible. Feu servir Odilo app per un millor funcionament https://t.co/VuOZJdMiuE — BiblioPúblicaGovern (@BibpubAndorra) March 16, 2020

Aquesta mateixa xarxa social també ha estat utilitzada pel comú d'Escaldes-Engordany, que aquest matí ha anunciat que, a iniciativa de l'equip de dinamització de la llar de jubilats, s'estan gravant uns episodis de 'fitness' i exercicis amb les pautes d'una monitora. Així mateix, asseguren que els vídeos seran retransmesos per a tota la ciutadania, a través d'RTVA, i aniran especialment adreçats a la gent gran.

☝️ A iniciativa de l’equip de dinamització de la Llar de Jubilats #EscaldesEngordany, estem gravant uns episodis de Fitness i Exercici, amb monitora, per a la gent gran de tot el país.👏🏼 Gràcies #AndorraTelevisio.



👉🏻 Aviat us informarem de la seva difusió a la televisió #moute pic.twitter.com/vkkEijq2YE — Escaldes-Engordany (@comuee) March 17, 2020

En clau internacional cal destacar la creació de la Quarentena Fest, un festival de música en 'streaming' creat per artistes que han decidit unir-se per seguir tocant i que la gent pugui gaudir de la seva música. A través de la seva pàgina web, els interessats poden assabentar-se de tots els detalls de l'esdeveniment i, fins i tot, compta amb un apartat de donacions amb l'objectiu d'ajudar als músics que hi participen. El festival ha començat aquest dilluns i s'allargarà fins al 27 de març. El públic podrà connectar-se a través dels comptes de Youtube dels artistes participants o adreçar-se a la web cuarentenafest.tumblr.com.