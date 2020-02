Pròrroga d'una setmana per a l'obertura dels plecs dels Serradells a l'espera d'un acord amb Progec

El comú d’ Andorra la Vella ha decidit prorrogar, una setmana més, l’obertura dels plecs per a la concessió de les obres de remodelació del Centre esportiu dels Serradells a l’espera de veure si poden tancar un acord amb Progec. La cònsol major d’Andorra la Vella, Conxita Marsol, s’ha mostrat convençuda que es pugui acabar de tancar aquest acord amb la constructora perquè assumeixi les obres que estava fent en el moment de l’incendi, i per aquest motiu s’han donat una setmana més de marge.

“Queden encara uns serrells”, ha manifestat Marsol, i per aquest motiu es dona “una setmana més” a les empreses perquè puguin presentar els seus projectes, tenint en compte que mentrestant es vol tancar un acord amb Progec. Aquests "serrells", ha remarcat Marsol, es tancaran “per bé o per malament” en els propers dies, ja que des de la corporació tampoc no es vol allargar molt més el termini, tenint en compte que la voluntat és que “a mig març, com a molt tard” puguin començar les obres de reconstrucció dels Serradells.

La cònsol major de la capital ha remarcat que les dues parts estan “molt a prop” d’arribar a un acord i que la intenció de la corporació és que Progec faci “el projecte que tenia adjudicat el 2017”. En aquest sentit, ha recordat que la constructora hauria d’assumir la part de l’obra que ja havia cobrat però que el comú no havia recepcionat quan l’incendi va tenir lloc i que ascendia a uns 1,6 milions. Si no hi ha un acord, ha remarcat Marsol, segurament s’acabarà als tribunals, ja que la corporació haurà de reclamar per danys i perjudicis.

L’obra, ha recordat Marsol, pot allargar-se quinze mesos i, tot i que ha dit que la seva preocupació principal és que la parròquia pugui tornar a comptar amb aquesta instal·lació i, per tant, els Jocs dels Petits Estats “no és el que més” la preocupa, té la confiança que es podrà inaugurar la piscina amb motiu d’aquesta cita esportiva de l’any que ve.