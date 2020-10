Protecció de Dades troba excessiu el registre als comensals

Entre les mesures aprovades en el darrer Consell de Ministres, que han entrar en vigor aquesta mitjanit passada, per mirar de frenar els contagis hi ha l’apartat dedicat als locals de restauració, que hauran de dur a terme un registre individual dels seus clients. Una iniciativa aprovada, segons expliquen des de l’executiu, per facilitar la traçabilitat de la cadena de contactes en cas que algun comensal fos positiu. A l’espera de com reaccionaran tant els clients com els professionals de la restauració, des de l’Agència d’Andorra de Protecció de Dades (APDA) qüestionen part del contingut de la mesura.



“És clar que aquí preval el dret a la salut, però efectivament hi ha un excés d’informació que es requereix”, explica a l’ARA Andorra el director de l’APDA, Joan Crespo. El decret s’ha publicat sense consultar a l’Agència si allò que demana vulnera o xoca contra la protecció de dades i el dreta a la intimitat de les persones. “Des de l’APDA volem i demanem que les dades que es faciliten siguin les mínimes, amb el nom, el cognom i el telèfon n’hi ha prou per contactar els comensals”, explica Crespo.



De fet, des de l’Agència ja s’han posat en contacte amb el ministeri de Salut per comunicar-los el seu parer sobre aquest punt del decret, i per assegurar-se que els comensals únicament faciliten les dades necessàries per fer el seguiment.



Segons el decret, els establiments han de dur un registre diari escrit dels seus usuaris en què hi constin el nom i cognom, número de telèfon, número de cens o d’identitat i data i hora del servei. Aquest registre ha d’estar sempre a disposició del Cos de Policia i dels funcionaris amb funcions d’inspecció. Des de l’APDA esperen que aquest mateix dijous rectifiquin aquests requisits i els redueixin.



La resta de mesures que afecten als locals de restauració són les obertures restringides als següents horaris: de 12h a 16 pels serveis de dinar i de 19h a 24h pels sopars. El nombre màxim de comensals per taula es manté reduït a cinc. I les taules hauran d’estar separades obligatòriament per les distàncies mínimes estipulades.