Punt final a les activitats infantils amb una bona valoració

Un muntatge de jocs gegants al Prat Gran d' Encamp ha estat la darrera de les propostes d'espectacles infantils que el comú havia programat per a aquest estiu. La cònsol major, Laura Mas, n'ha fet un balanç molt positiu de com s'han desenvolupat aquestes propostes que han tingut lloc a Encamp i al Pas de la Casa i que s'han hagut d'adaptar a les mesures de seguretat imposades per la crisi sanitària. "Ha anat molt bé, la gent ha reaccionat molt bé, els nens ho han respectat moltíssim i s'han fet les activitats amb totes les mesures que des de Salut ens van acceptar", ha remarcat Mas.

Així els dimarts i els dijous a Encamp i els dilluns i els dimecres al Pas de la Casa els més petits de casa han pogut gaudir de diferents propostes lúdiques que han seguit certes recomanacions com per exemple que el recinte fos tancat perquè així es pogués controlar l'aforament i que fossin activitats en què els infants no s'haguessin d'agrupar.

La cònsol també ha recordat que al llarg de l'estiu, més enllà de les propostes infantils, s'estan duent a terme activitats musicals, en el marc del cicle Encamp en clau de llum, i també visites guiades. En aquest sentit, també ha valorat molt positivament el seu desenvolupament. "Estem satisfets", ha dit, ja que tot i que les xifres són "inferiors" a anys anteriors això ha vingut marcat per la Covid-19, que també ha obligat a reduir aforaments. Un dels canvis que havia fet el comú aquest any ha estat canviar l'horari i la ubicació dels espectacles al Pas de la Casa. Així, s'han fet a dos quarts de vuit del vespre a la plaça de Sant Pere, on es van fer les obres de millora. Amb aquesta mesura es volia "donar més ambient de cara al turisme" i facilitar que aquelles famílies que passessin la tarda-vespre al poble encampadà tinguessin una proposta de la qual gaudir. Sembla que la proposta ha tingut "molt d'èxit", segons ha assenyalat Mas.