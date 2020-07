La Purito limita la participació a 1.800 corredors

Malgrat que aquest any la xifra de participants s'ha vist reduïda i s'han establert certes restriccions per tal de donar compliment a les recomanacions sanitàries, La Purito 2020 celebrarà la sisena edició el pròxim 13 de setembre i comptarà amb Markel Irizar com a convidat especial. El límit de 1.300 corredors fixat per aquesta prova ja s'ha assolit, però veient la llarga llista d'espera per inscriure's, s'ha decidit ampliar les places fins a assolir les 1.800.



Durant la presentació de la nova edició, que s'ha celebrat aquest dimarts a la seu d'Andbank -entitat que patrocina l'esdeveniment des del seu inici-, s'ha detallat que els recorreguts també s'han vist reduïts, ja que al trajecte més llarg es passarà de 145 quilòmetres a 120, amb un desnivell positiu de 4.800 metres; el segon recorregut serà de 80 quilòmetres i 3.500 metres de desnivell positiu, i el darrer comptarà amb 28 quilòmetres i 1.700 metres de desnivell positiu. La Purito Kids, la cursa adreçada als infants, s'ha anul·lat per evitar contagis entre els més petits.



El tret de sortida es donarà com cada any a Sant Julià de Lòria i l'arribada continuarà sent el Cortals d'Encamp. Al llarg del recorregut es passarà per la Rabassa, el coll de la Gallina, l'alt de la Comella, la collada de Beixalís i el coll d'Ordino, resseguint així el trajecte de l'etapa reina de la Vuelta ciclista a Espanya del 2015. L'impulsor de la marxa, l'exciclista Joaquim 'Purito' Rodríguez, ha reconegut que aquest any ha estat "molt difícil" organitzar l'esdeveniment i, tot i comptar amb menys corredors, s'ha mostrat satisfet de continuar comptant amb "altes xifres" de ciclistes. Rodríguez, que va patir un accident amb moutain bike a principis de juliol, no descarta recuperar-se i muntar-se a la bicicleta per participar, un any més, a la marxa que dona nom.



La ministra de Turisme, Verònica Canals, ha manifestat durant la presentació que La Purito suposa "un important reforç de comunicació d'Andorra" pel que fa al turisme de cara a l'exterior, i la seva estructura i professionalitat "s'integra als valors del país". La ministra ha explicat que Andorra Turisme "treballa de valent" per celebrar l'edició de l'any vinent amb tota normalitat, ja que aquesta celebració contribueix a incrementar la "despesa hotelera" i també a "posicionar Andorra com a referència internacional" en proves esportives. Per la seva banda, el sotsdirector general banca país d'Andbank, Josep Maria Cabanes, ha explicat que, tot i les restriccions imposades, la marxa es podrà celebrar sense inconvenients, i ha destacat el paper del Govern i el de Rodríguez per "apropar a Andorra el turisme esportiu".



Quant a les mesures adoptades per evitar nous contagis, caldrà seguir les recomanacions habituals com són la distància entre persones, l'ús de la mascareta en arribar als avituallaments i en tot moment en què hi hagi aglomeració de persones, i un continu rentat de mans. Així, la retirada de dorsals i la tradicional fira tindran lloc el divendres dia 11 i el dissabte dia 12 de setembre, amb la voluntat d'espaiar l'arribada de corredors. Segons s'ha detallat durant la roda de premsa, el ministeri de Salut ja va aprovar aquest dilluns els protocols de seguretat que l'organització ha dissenyat per aquesta celebració. A banda, el nombre d'avituallaments també s'ha reduït a tres, no hi haurà batucada i s'eliminaran les zones de repòs col·lectives. El nombre de voluntaris d'aquest any serà d'una trentena, i vetllaran perquè en tot moment es respecti el protocol establert.