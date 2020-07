Quatre nous positius de Covid-19, un dels quals del brot de Canillo

El Govern ha notificat que en les darreres hores s’han registrat quatre casos nous de coronavirus, amb la qual cosa el total de malalts detectats al país des que es va declarar l’inici de la pandèmia ja s’eleva a 922. Un dels nous casos detectats forma part del grup de joves de Canillo entre els quals hi ha hagut un brot del qual va informar el ministre de Salut, Joan Martínez Benazet, aquest dimecres. Així, segons les dades facilitades per l’executiu, tres dels nous casos són contactes de positius i, per tant, ja estaven controlats i aïllats i un es tracta d’un positiu que no forma part de cap dels focus coneguts.

En total, a hores d’ara hi ha 64 casos actius. En aquests moments, només resta a l’hospital, concretament a planta, una de les persones que hi eren ingressades, ja que l’altra ha estat donada d’alta. El volum de persones recuperades s’eleva a 806 i les defuncions es mantenen estables des de fa molts dies en les 52.