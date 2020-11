Què has de saber si tens previst passar el Nadal a Catalunya?

Si una cosa ha deixat clara la gestió de la pandèmia provocada pel SARS-CoV-2 és que la situació pot variar en qüestió de dies. Doncs si tenim en compte que és divendres, 20 de novembre, i que queda justament un mes per a la suposada entrada a la tercera fase de desescalada, segons el pla aprovat aquest dijous per la Generalitat catalana, tot el que explicarem a continuació s’ha de prendre en condicional.



És a dir, si la situació ho permet. Si continua la disminució de contagis. Si segueix baixant la pressió hospitalària. En definitiva, si tota aquesta sèrie de variables relacionades amb la Covid-19 ho indiquen, i les autoritats catalanes poden seguir el full de ruta presentat i es poden anar passant les etapes o fases que indica el document, el 21 de desembre i durant el període nadalenc, els residents a Andorra que tinguin previst passar les festes a Catalunya hauran de tenir presents les següents indicacions:

Tercer tram (21 de desembre - 3 de gener)

Reunions

Està previst que el màxim de persones permeses en una reunió passi de sis a deu.

Bars i restaurants

S'aixeca la restricció que reserva les taules exclusivament per a sopars a partir de les 18 hores. També s'amplia el màxim de persones per taula de quatre comensals a sis.

Mobilitat

S'aixecaran les restriccions de mobilitat el cap de setmana i també el confinament perimetral, però es mantindrà el toc de queda nocturn.

Cultura

S'ampliarà l'aforament de museus, biblioteques i arxius al 70%.

Actes religiosos

S'amplia l'aforament al 50%.

Esports

Les activitats esportives a l'aire lliure amplien l'aforament al 70%.

Quart tram (4-17 de gener)

Educació

Es preveu que les classes al batxillerat i a les universitats tornin a ser presencials.

Esports



Tornen les competicions esportives.

Cultura

S'amplia el màxim de 500 persones a 1.000.

Malgrat que a partir del 21 de desembre ja s’haurà aixecat la restricció de mobilitat i no hi haurà confinament ni municipal, ni comarcal, ni perimetral, cal recordar que seguirà vigent el toc de queda. Aquesta mesura suposa un confinament nocturn que es tradueix en la prohibició de sortir de casa entre les 10 de la nit i les 6 del matí. Ara bé, dit això, que és el que preveu el full de ruta de la Generalitat, cal afegir que durant la roda de premsa de presentació, el vicepresident català ha explicat que el govern valorarà aixecar puntualment el toc de queda durant alguns dies de les festes nadalenques. Hi ha una excepció per ‘saltar-se’ el toc de queda, i és per a les activitats culturals que acabin a les 22 hores, sempre que es conservi l’entrada en el trajecte cap a casa.