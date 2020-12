Repunten els indicadors del covid a Catalunya

El departament de Salut ha informat aquest dilluns de 876 contagis nous de covid-19 confirmats amb una prova PCR o un test d'antígens (337 menys que ahir), una xifra que eleva a 327.057 les persones que han contret la malaltia a Catalunya des de l'inici de la pandèmia.

El risc de rebrot augmenta avui 10 punts respecte a ahir i se situa en 181, i la velocitat de contagi torna a pujar, en aquest cas, tres centèsimes, fins al 0,94. "Les dades també tenen la influència del pont", ha dit Sergio Delgado, subdirector de Protecció Civil, en una entrevista a RAC1.

A més, també empitjoren les dades d'ingressats als hospitals, tant a planta com a l'UCI. Pugen en 77 les persones hospitalitzades (1.519) i en sis els ingressos a les UCI (344). Salut també suma 19 morts més al còmput total, que ja és de 16.393.

"Hi ha una activitat basal, allò que continuem fent, i estem en un sostre que no aconseguim abaixar ni rebaixar", ha afegit el subdirector de Protecció Civil. "Hem de ser capaços de reaccionar. Com que no hi ha una fórmula màgica, hem d'aconseguir una solució que aporti millores", ha afegit. "La realitat és aquesta i hi ha diferents models. A Europa hem aplicat un model que al Japó, per exemple, no han fet. El que busquem és intentar buscar abaixar aquesta corba amb els elements que tenim", ha comentat.