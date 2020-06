Retencions per sortir d'Andorra a la frontera del riu Runer

260x366 Cues a prop de la frontera. Cues a prop de la frontera.

L'esperada obertura de la frontera hispanoandorrana ha portat les primeres retencions de la temporada d'estiu. Mentre a primera hora d'aquest divendres les cues han tingut lloc per un problema administratiu, durant la jornada aquest problema s'ha resolt i el pas de vehicles ha estat constant, amb fluïdesa desigual, ja que els agents de policia espanyols demanaven la documentació. Durant la tarda-vespre les cues s'han generalitzat, ja que els ciutadans ham sortit de treballar i han aprofitat per passar el primer cap de setmana fora després de tres mesos.



Cal recordar que, de moment, els andorrans i residents només poden anar a la regió sanitària de l'Alt Pirineu i Aran, però a partir del proper dilluns ho podran fer per totes les regions que entrin en fase 3 i, fins i tot, podran arribar fins a la costa catalana. A partir del dia 22, quan acabi l'estat d'alarma a Espanya, els ciutadans de l'Estat veí podran accedir Andorra.