Ros, durant la visita al Janer: "Les coses s'estan fent bé"

L’ambaixador d’Espanya a Andorra, Àngel Ros, continua les visites als diferents centres que depenen del sistema educatiu espanyol. Aquest dimarts al matí ha estat el torn del col·legi Janer on ha mantingut una reunió amb l’equip directiu. No ha fet les habituals visites a les aules arran de les noves restriccions establertes pel Govern. La visita ha servit perquè des de l’ambaixada s’hagi pogut “constatar que les coses es fan bé i per oferir-los ajuda”, ha destacat Ros. Al seu torn, la directora del centre, Dolors Llobet, ha informat que després que s’hagin hagut d’aïllar dues aules, una ja ha de tornar a la normalitat aquest dimecres. “Hem seguit les premisses que marca Salut i hem tingut molta col·laboració i comprensió de les famílies”, ha destacat Llobet sobre la situació actual.

Ros s’ha mostrat satisfet del “ nivell de seguretat” que s’ofereix al centre amb protocols “absolutament adequats a la normativa” i ha destacat molt especialment l’organització al menjador i el fet que els nens només es puguin relacionar amb el seu grup. Sobre les normes Llobet ha explicat que s’intenten “portar les mesures a l’extrem” i ha afegit que una de les aules confinada ha de tornar dimecres a l’activitat i que llavors només en quedarà una classe de cinquè en aquesta situació.

La directora del centre ha manifestat que arran de les noves restriccions dictades pel Govern aquest mateix dilluns “no hi ha més neguit” de les famílies ja que “tenen confiança” en els protocols del centre i ha emfasitzat que tots els alumnes compleixen les normes. Si bé aquest compliment és més senzill entre els més petits, ha admès, també els adolescents, als quals costa més, “veuen” la necessitat de complir les normes i ho fan.

El curs al Janer ha començat amb uns 810 estudiants, una xifra lleugerament inferior a la d’altres anys, un fet que Llobet atribueix a què algunes famílies han marxat del país i al descens de la natalitat.